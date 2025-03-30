Пять зданий Рязани исключили из реестра памятников

Пять зданий в Рязани исключили из реестра объектов культурного наследия. Соответствующее распоряжение выпустило правительство РФ.

Решение исключить объекты принято по результатам исследований, проведённых Инспекцией по охране объектов культурного наследия области. Специалисты признали пять зданий утратившими историко-культурное значение.

Статус памятников утратили: