Пять зданий Рязани исключили из реестра памятников

Пять зданий в Рязани исключили из реестра объектов культурного наследия. Соответствующее распоряжение выпустило правительство РФ.
Решение исключить объекты принято по результатам исследований, проведённых Инспекцией по охране объектов культурного наследия области. Специалисты признали пять зданий утратившими историко-культурное значение.
Статус памятников утратили:
- «Жилое здание» середины 19 века по адресу улица Вознесенская, 66;
- «Жилое здание» конца 19 века по адресу улица Полонского, 9;
- «Жилой дом» первой четверти 19 века по адресу улица Щедрина, 17;
- Дом по адресу улица Трубежная, 9, в котором в конце 19 – начале 20 веков проживали известные русские певцы братья Пироговы;
- Дом по адресу улица Садовая, 7, в котором жил Константин Циолковский в период с 1878 по 1879 год.