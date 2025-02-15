В Рязанской области начнётся строительство трёх школ и двух детсадов

В Рязанской области в 2025 году строится 5 новых школ и 3 детских сада. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, в этом году начнётся строительство ещё трёх школ и двух детсадов.

В Рязани и области по программе модернизации образовательной инфраструктуры обновили 46 школ.

— Благодаря участию в разных проектах за несколько лет в регионе было построено 15 новых объектов: четыре школы и 11 детских садов, — написал Павел Малков. Реклама

По словам губернатора, жители региона хотят видеть конкретные дела. Спрос за реализацию программы будет серьёзным. Малков призвал контролировать строительство депутатов от «Единой России», привлекать к этому активных граждан.