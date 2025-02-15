В Рязанской области начнётся строительство трёх школ и двух детсадов

В Рязанской области в 2025 году строится 5 новых школ и 3 детских сада. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Павел Малков.
По словам главы региона, в этом году начнётся строительство ещё трёх школ и двух детсадов.
В Рязани и области по программе модернизации образовательной инфраструктуры обновили 46 школ.
По словам губернатора, жители региона хотят видеть конкретные дела. Спрос за реализацию программы будет серьёзным. Малков призвал контролировать строительство депутатов от «Единой России», привлекать к этому активных граждан.