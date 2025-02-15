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В Рязанской области начнётся строительство трёх школ и двух детсадов

Алексей Самохин

В Рязанской области в 2025 году строится 5 новых школ и 3 детских сада. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Павел Малков. 

По словам главы региона, в этом году начнётся строительство ещё трёх школ и двух детсадов. 

В Рязани и области по программе модернизации образовательной инфраструктуры обновили 46 школ. 

— Благодаря участию в разных проектах за несколько лет в регионе было построено 15 новых объектов: четыре школы и 11 детских садов, — написал Павел Малков. 

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По словам губернатора, жители региона хотят видеть конкретные дела. Спрос за реализацию программы будет серьёзным. Малков призвал контролировать строительство депутатов от «Единой России», привлекать к этому активных граждан. 

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