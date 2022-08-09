Пьяный белгородец убил посетителя бара одним ударом

Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Старого Оскола, которого подозревают в нанесении смертельных увечий мужчине, пишет Go31.ru.

Инцидент произошел в ночь на 7 августа возле одного из баров. Как стало известно, злоумышленник злоупотребил спиртным с вступил в конфликт с 35-летним посетителем.

После словесной перепалки оппоненты вышли на улицу для выяснением отношений. В итоге агрессор ударил противника в голову. Потерпевший упал и ударился головой об асфальт. Он умер на месте.

Вскоре стражи порядка задержали нападавшего. Ему уже предъявили обвинение.