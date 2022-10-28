Певица МакSим отменила концерт из-за ухудшения здоровья

Певица МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде из-за ухудшения здоровья. Об этом она написала ВКонтакте.

— К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья, — написала артистка час назад.

Причину ухудшения своего состояния МакSим не называет. О дате, на которую переносится выступление, обещает рассказать позже.

Билеты можно вернуть, можно оставить — они действительны на новую дату.

Некоторое время назад певица очень тяжело перенесла коронавирус. За её состоянием следила вся Россия.

Также МакSим опубликовала фотографию, подписанную «Спасибо, любимые!».

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