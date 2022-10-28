Пятница, 28 октября, 2022
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Певица МакSим отменила концерт из-за ухудшения здоровья

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Певица МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде из-за ухудшения здоровья. Об этом она написала ВКонтакте.

— К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья, — написала артистка час назад.

Причину ухудшения своего состояния МакSим не называет. О дате, на которую переносится выступление, обещает рассказать позже.

Билеты можно вернуть, можно оставить — они действительны на новую дату.

Некоторое время назад певица очень тяжело перенесла коронавирус. За её состоянием следила вся Россия.

Также МакSим опубликовала фотографию, подписанную «Спасибо, любимые!».

Певица МакSим отменила концерт из-за ухудшения здоровья

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