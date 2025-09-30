Певец Сергей Жуков находится в больнице рядом с матерью

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков находится в больнице рядом со своей матерью, Лилией Наильевной. Эту информацию подтвердил PR-директор артиста Петро Шекшеев в комментарии для NEWS.ru.

Шекшеев сообщил, что не может раскрывать подробности ситуации, но подтвердил факт госпитализации.

«Не могу как-либо комментировать состояние Лилии Наильевны, кроме того факта, что она действительно находится в больнице, а Сергей рядом с ней», — рассказал Шекшеев.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что мать Жукова была госпитализирована из-за нарушения кровообращения в задних отделах мозга. Авторы канала уточняли, что артист самостоятельно доставил её в медицинское учреждение.

