Певец Алексей Чумаков рассказал о тяжёлой операции, которую он перенёс

Певец Алексей Чумаков рассказал, что недавно перенёс экстренную операцию на позвоночнике, из-за чего на некоторое время потерял способность передвигаться. Об этом он сообщил на своём концерте в Санкт-Петербурге.

В беседе с изданием «Абзац» артист поделился подробностями: он почувствовал себя плохо во время семейного отдыха и был вынужден срочно вернуться в Москву. На экстренной госпитализации настояла его супруга Юлия Ковальчук.

Пятичасовая операция прошла успешно. В позвоночник певцу установили шесть титановых штифтов и две пластины.

По словам Чумакова, сейчас он чувствует себя хорошо и активно восстанавливается в перерывах между концертами. Он отметил, что острых болей у него больше нет, он старается быть «максимально аккуратным».