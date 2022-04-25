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Понедельник, 25 апреля, 2022

Пешеходный переход на Первомайском проспекте Рязани могут перенести

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Пешеходный переход на Первомайском проспекте Рязани могут перенести

7info

Рабочая группа на очередном заседании обсудила судьбу пешеходного перехода на пересечении Первомайского проспекта с улице Пожалостина. Подробности сообщил основатель сообщества «Подслушано у водителей Рязани» Георгий Парублев.

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Переход, по мнению экспертов, потенциально опасен, на нём погибли пешеходы. Рассматриваются варианты его закрытия, оборудования светофором, создания надземного, подземного переходов.

Парублев отметил, что строить в этом месте нельзя, установка светофора станет причиной пробок.

Ещё один предложенный вариант — перенос объекта ближе к военному госпиталю, с установкой светофора. Мэрия Рязани обещала рассмотреть предложение.

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