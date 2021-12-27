Первый канал подвёл итоги уходящего года

Первый канал подвёл итоги 2021 года, рассказав об успешных проектах.

Проект года — «ВЫЗОВ»

Проект «Вызов», отправивший в космос первый в мире киноэкипаж с Юлией Пересильд и Климом Шипенко, стал победителем в номинации «Прорыв года» Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards 2021;

В ежегодном спецпроекте газеты «Ведомости» «ПЕРСОНА ГОДА» Клим Шипенко и Юлия Пересильд стали «Культурными героями 2021» по версии редакции;

Реклама

«Вызов» отмечен специальной премией «ВКонтакте» «Просто космос» за скачок интереса пользователей к космической теме;

«РИА Новости» назвали «Вызов» в числе культурных итогов – 2021: «Осенью этого года на глазах всего мира творилась история…»;

The Washington Post отметила полет российских режиссера и актрисы на МКС как одно из достижений богатого на рекорды года;

Кадры старта и работы на МКС съемочной группы «Вызова» вошли в итоговое видео Google «Год в поиске»;

Юлия Пересильд стала самой популярной актрисой 2021 по версии КиноMail.ru.

Юлия Пересильд попала в топ-10 Google «Год в поиске» в категории «Люди»;

Проект «Вызов» признан телесобытием года по версии «Независимой газеты».

Сериал года — «УГРЮМ-РЕКА»

После премьеры «Угрюм-реки» на Первом одноименный роман Вячеслава Шишкова обрел вторую жизнь и по итогам 2021 был назван Google Книгой года;

«Угрюм-река» стал победителем итогового голосования пользователей социальной сети «Одноклассники» в номинации «Сериалы», набрав 36% голосов и почти вдвое перекрыв результат второго места.

Обсуждение года — «ЕВРОВИДЕНИЕ» и Манижа

Номер Russian Woman, победивший в нацотборе Евровидения в эфире Первого, вызвал в стране и за рубежом небывалый резонанс и стал, наверно, самой обсуждаемой темой весны 2021.

«Евровидение-2021» в Роттердаме вошло в годовые топы «ВКонтакте», «Одноклассников» и Google;

Манижа попала в топ–5 Google в категории «Люди». Именно на ее песню был снят итоговый ролик «Год в поиске».

Юбилей – «Голос»

10-й сезон вокального суперпроекта «Голос» назван самой популярной телепередачей, а Александр Градский – музыкантом года, по итогам опроса «Итоги 2021 года» ВЦИОМ;

Актер года – Алексей Филимонов («ВЕРТИНСКИЙ»)

Алексей Филимонов, исполнитель главной роли в сериале Первого канала, стал лучшим актером года по версии ведущих российских телекритиков (опрос «Вокруг ТВ»)

А также — «ВСЕМ МИРОМ 7375»

Весной в эфире Первого стартовал постоянный проект адресной помощи. Всего за полгода проекту удалось собрать гигантскую сумму в 110 миллионов рублей, которые были направлены на спасение и лечение людей.