Вторник, 14 октября, 2025
4.9 C
Рязань
Медицина

Первая в Рязанской области антистресс-комната открылась в ОДКБ

Анастасия Мериакри
Фото: министерство здравоохранения Рязанской области

Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой стала первым медицинским учреждением региона, где открылась уникальная сенсорная комната для снятия стресса. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения.

Новый кабинет был открыт в отделении паллиативной помощи. Интерьер комнаты выполнен в космическом стиле. Визуальные эффекты, такие как звездное небо на потолке и светящиеся струи фибероптического фонтана, впечатляют как детей, так и взрослых.

Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка с мягкой платформой создает условия для спокойного отдыха и снижения гиперактивности. Акрилайтовая панель позволяет заглянуть в глубины галактики, а композиция из спиральных разноцветных колонн придает комнате особый шарм.

Для любителей творчества предусмотрен световой стол для песочной терапии. Все оборудование разработано рязанскими специалистами и, по мнению экспертов, превосходит зарубежные аналоги.

«Такой сенсорной комнаты в лечебных учреждениях Рязанского региона нет. Это большое приобретение для наших детей. Комната создана на базе паллиативного отделения, там находятся особенные детки. Многие не передвигаются сами. Сенсорная комната – серьезный шаг в оказании лечебной и реабилитационной помощи именно для этих деток», – отметила главный врач ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой Инна Лебедева.

Проект «Звездное небо» был реализован совместно с Рязанским Фондом помощи детям при поддержке гранта Президента РФ.

