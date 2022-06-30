Павел Малков заявил о создании стратегического плана развития городища Старая Рязань

В четверг, 30 июня, врио губернатора Рязанской области Павел Малков в рамках рабочей поездки в Спасский район посетил городище Старая Рязань. Ему представили идеи по созданию там туристического кластера.

О перспективах развития туркластера на месте городища рассказали министр культуры Рязанской области Виталий Попов и директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Ольга Кречетова. Они объяснили: на основной территории Старой Рязани проходят археологические раскопки, а соседние локации, на которых можно расположить инфраструктуру для туристов, пока пустуют. Глава региона обратил внимание: сейчас Старая Рязань привлекает исключительно своей исторической составляющей и не отвечает запросам гостей. По его мнению, при создании туристического кластера важно придерживаться стратегического подхода: кроме инфраструктуры обратить внимание на необходимость музеефикации и благоустройства.

— Место очень интересное, но турист сюда приезжает, смотрит по сторонам, фотографируется и уезжает. Он не оставляет тут ни копейки денег, он не может провести здесь дополнительное время. Да, где-то у нас сохранились остатки стен, но очень сложно понять, что это именно они, — отметил глава региона.

Малков напомнил, что Рязанская область заключила соглашение с федеральной корпорацией развития туризма, на основе этого соглашения будет готовиться комплексный план развития территории городища. Подготовка плана займёт около года. При этом идеи по развитию городища Старая Рязань есть, но они десятилетиями живут на бумагах.