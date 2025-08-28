Павел Малков встретился в Касимовском округе с Карин Кнайсль

В Касимовском округе губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с доктором юридических наук, руководителем Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. Об этом глава региона написал в телеграм-канале.

«Более полутора лет назад она переехала в наш регион. С тех пор Касимовская земля стала для Карин вторым домом. Сейчас она ведёт активную общественную работу в Касимове и читает лекции студентам рязанских вузов. В ближайшее время запланирована лекция в нашем Рязанском училище ВДВ.

Thank you, Dr. Kneissl, for such an open and meaningful conversation in your wonderful and cozy home. It is truly inspiring to see how you have embraced life in our region, becoming part of the community and sharing your knowledge and experience. Looking forward to our next meeting and continued cooperation!», — написал губернатор.

