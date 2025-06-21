Павел Малков: в Рязанской области за год количество пунктов выдачи заказов выросло в полтора раза

Губернатор Рязанской области Павел Малков выступил на сессии ПМЭФ «Маркетплейсы как фактор устойчивого экономического развития регионов. Перспективы продвижения отечественных брендов». Об этом он написал в телеграм-канале.

По словам Малкова, маркетплейсы — это эффективный и удобный инструмент для продавцов и покупателей.

— Вместе с бизнесом развиваем онлайн-торговлю. За прошлый год количество пунктов выдачи заказов в Рязанской области увеличилось в полтора раза, сейчас их более 1200. Тесно взаимодействуем с компанией «РВБ». В индустриальном парке «Рязанский» создан крупный логистический центр Wildberries, достраивается завод по производству стеллажей и стройматериалов для логистических центров, — сообщил губернатор.

— Отдельное направление — поддержка местных производителей с помощью маркетплейсов. В этом году наш регион стал одним из первых участников пилотного проекта «Платформа роста». Наши предприниматели-участники проекта получают новые инструменты для увеличения онлайн-продаж. В среднем за три месяца суммарный объём их продаж вырос на 80%.

Предложил проработать возможность проведения малых госзакупок через маркетплейсы. Такой способ позволит поставщикам получать заказы без долгих и сложных конкурсных процедур и расширит доступ малого бизнеса к сектору госзакупок.

Это и другие предложения по поддержке наших производителей прорабатываем с коллегами на площадке комиссии Госсовета «Эффективная и конкурентная экономика».