Павел Малков: В этом году в Рязанской области капитально отремонтируют 9 школ

В 2025 году в Рязанской области капитально отремонтируют 9 школ. Об этом заявил губернатор Павел Малков.

— Используем все доступные возможности для обновления школ Рязанской области. Главное — комплексный подход. Мы не только ремонтируем здания и помещения, но и обновляем оборудование и благоустраиваем территорию, — отметил глава региона.

В этом году в Рязанской области капитально отремонтируют 9 школ, 2 детских сада и 1 колледж, сообщает региональный минобр. Кроме того, в областном центре ведется строительство школы на 1100 мест и детского сада на 224 места — на завершение работ наш регион дополнительно получит 500 млн рублей из федерального центра.

Исполнение плана по капремонту и строительству школ, детсадов и колледжей в 2025 году секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и министр просвещения Сергей Кравцов обсудили с регионами на профильном Всероссийском штабе. Программу капремонта школ запустили в 2021 году по инициативе Президента Владимира Путина. За время её реализации в стране возвели более 1600 объектов и создали почти 250 тысяч мест в детсадах. С 2022 по 2024 годы в России капитально отремонтировали 5 тысяч школ, в Рязанской области — 46.

В планах на 2025 год — капремонт более 1,5 тысяч объектов образования. Владимир Якушев поручил партии максимально помогать региональным и муниципальным властям контролировать эту работу работы. Особое внимание он обратил на участие в этом родительской общественности.

«Изначально закладываются серьёзные проектные решения — как будет выглядеть здание, фасад, каким будет оформление, что сделают с точки зрения сохранения исторической памяти. Поэтому очень важно, чтобы родительская общественность участвовала, подсказывала подрядчикам, как это делается сегодня при проведении капремонта. Заканчивается учебный год. Работы будут в самом разгаре. Мы должны с вами максимально активно летне-осенний период пройти. А капитальный ремонт — в летний период, потому что к 1 сентября мы должны объекты сдать», — прокомментировал Владимир Якушев.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что новые школы и учреждения после капитального ремонта должны быть введены к 1 сентября. «Нужно оправдать надежды и ожидания людей. Со своей стороны, мы делаем все в срок в соответствии с графиком», — добавил он.