Павел Малков: Следуем рекомендациям института Уполномоченного Президента РФ по правам ребенка, чтобы улучшать систему работы социальных служб

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила Рязань с рабочей поездкой. Её встретил Губернатор области Павел Малков, с которым они обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия.

В числе ключевых тем были правовая защита детей, создание условий для поддержки тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также профилактика социального сиротства. Особое внимание уделили социальной адаптации детей-сирот и детей с инвалидностью.

Рязанская область активно участвует в федеральных проектах и реализует региональные инициативы. В регионе сформирована развитая инфраструктура поддержки и реабилитации детей, включая многофункциональный центр «Сосновый бор». Регион стал одним из 14 пилотных субъектов РФ в рамках проекта Марии Львовой-Беловой «Профилактика социального сиротства», который является частью стратегической программы «Дети в семье».

Проект направлен на возвращение детей от 0 до 4 лет из детских спецучреждений в кровные семьи и их жизнеустройство. В Доме ребёнка, который был перепрофилирован из сиротского учреждения в лечебно-реабилитационный центр, начал работу Центр социального развития. Благодаря этим усилиям, 120 детей уже вернулись в родные семьи, 73 ребёнка переданы под опеку и усыновление, а 24 ребёнка — в замещающие семьи при поддержке НКО. С начала реализации проекта количество детей в стационарных учреждениях Рязанской области снизилось на 36%.

Губернатор Павел Малков отметил на встрече, что рекомендации, которые были даны в ходе предыдущих визитов в регион Марии Львовой-Беловой, все выполняются и реализованы на практике.

«Стараемся работать системно. В зоне внимания – каждая семья, где есть сложности, и дети, которые остались без родителей. Динамика по всем направлениям позитивная. Сокращается число таких семей и детей, которым требуется помощь, – сказал Павел Малков. – Конечно, есть еще проблемные вопросы. Благодарю за тесное сотрудничество и поддержку нашей работы. Используем все возможности, чтобы ее улучшать, и дополнительные рекомендации Уполномоченного Президента РФ по правам ребенка нам очень помогают в этом».

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркнула:

«Знаю, с какой душой вы относитесь к теме детства и стараетесь решать проблемы в этом направлении. Результат такой системной работы влияет на конкретные цифры: в регионе количество детей, находящихся в детских домах, существенно снизилось. Это достигается за счет качественной поддержки семей, которым непросто, которые оказываются в кризисе, сталкиваются с разными проблемами. Фокус внимания сейчас у института уполномоченных – на профилактике социального сиротства. В Рязанской области очень высокий потенциал и совместно будем продолжать активно работать».

Мария Львова-Белова провела мониторинг системы профилактики, межведомственного взаимодействия и работы с семьями и детьми по всей стране, включая Рязанскую область. Она выразила благодарность региону за активное участие и эффективную работу социальных служб, которые оперативно включаются в кризисные ситуации, разрабатывают индивидуальные планы работы с семьями и сопровождают их. Также она высоко оценила новый механизм в регионе, при котором коллегиально на уровне муниципалитетов анализируется ситуация каждого ребенка в спецучреждении и разрабатываются меры по его возвращению домой или поиску замещающей семьи.

В ходе рабочей поездки в регион Мария Львова-Белова посетила несколько социальных объектов, где ознакомилась с практической работой и инфраструктурой. Среди них — лечебно-реабилитационный центр «Дом ребенка» и Центр социального развития в Рязани, многопрофильный социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в поселке Солотча, детский центр «Зарница» в селе Болошнево, Центр семьи и детства и центр соцподдержки «Феникс» в селе Поляны.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка также провела личный прием граждан и приняла участие в консилиуме по вопросам помещения детей в учреждения. Совместно с Марией Львовой-Беловой объекты посетили заместитель Председателя Правительства Рязанской области Наталья Суворова и Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова.

Кроме того, Мария Львова-Белова в сопровождении активистов Движения Первых посетила Государственный музей-заповедник в селе Константинове, где возложила цветы к памятнику поэта. В регионе проходят мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения поэта С.А. Есенина.