Суббота, 4 октября, 2025
7.3 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков: Следуем рекомендациям института Уполномоченного Президента РФ по правам ребенка, чтобы улучшать систему работы социальных служб

Анастасия Мериакри

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила Рязань с рабочей поездкой. Её встретил Губернатор области Павел Малков, с которым они обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия.

В числе ключевых тем были правовая защита детей, создание условий для поддержки тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также профилактика социального сиротства. Особое внимание уделили социальной адаптации детей-сирот и детей с инвалидностью.

Рязанская область активно участвует в федеральных проектах и реализует региональные инициативы. В регионе сформирована развитая инфраструктура поддержки и реабилитации детей, включая многофункциональный центр «Сосновый бор». Регион стал одним из 14 пилотных субъектов РФ в рамках проекта Марии Львовой-Беловой «Профилактика социального сиротства», который является частью стратегической программы «Дети в семье».

Проект направлен на возвращение детей от 0 до 4 лет из детских спецучреждений в кровные семьи и их жизнеустройство. В Доме ребёнка, который был перепрофилирован из сиротского учреждения в лечебно-реабилитационный центр, начал работу Центр социального развития. Благодаря этим усилиям, 120 детей уже вернулись в родные семьи, 73 ребёнка переданы под опеку и усыновление, а 24 ребёнка — в замещающие семьи при поддержке НКО. С начала реализации проекта количество детей в стационарных учреждениях Рязанской области снизилось на 36%.

Губернатор Павел Малков отметил на встрече, что рекомендации, которые были даны в ходе предыдущих визитов в регион Марии Львовой-Беловой, все выполняются и реализованы на практике.

«Стараемся работать системно. В зоне внимания – каждая семья, где есть сложности, и дети, которые остались без родителей. Динамика по всем направлениям позитивная. Сокращается число таких семей и детей, которым требуется помощь, – сказал Павел Малков. – Конечно, есть еще проблемные вопросы. Благодарю за тесное сотрудничество и поддержку нашей работы. Используем все возможности, чтобы ее улучшать, и дополнительные рекомендации Уполномоченного Президента РФ по правам ребенка нам очень помогают в этом».

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркнула:

«Знаю, с какой душой вы относитесь к теме детства и стараетесь решать проблемы в этом направлении. Результат такой системной работы влияет на конкретные цифры: в регионе количество детей, находящихся в детских домах, существенно снизилось. Это достигается за счет качественной поддержки семей, которым непросто, которые оказываются в кризисе, сталкиваются с разными проблемами. Фокус внимания сейчас у института уполномоченных – на профилактике социального сиротства. В Рязанской области очень высокий потенциал и совместно будем продолжать активно работать».

Мария Львова-Белова провела мониторинг системы профилактики, межведомственного взаимодействия и работы с семьями и детьми по всей стране, включая Рязанскую область. Она выразила благодарность региону за активное участие и эффективную работу социальных служб, которые оперативно включаются в кризисные ситуации, разрабатывают индивидуальные планы работы с семьями и сопровождают их. Также она высоко оценила новый механизм в регионе, при котором коллегиально на уровне муниципалитетов анализируется ситуация каждого ребенка в спецучреждении и разрабатываются меры по его возвращению домой или поиску замещающей семьи.

В ходе рабочей поездки в регион Мария Львова-Белова посетила несколько социальных объектов, где ознакомилась с практической работой и инфраструктурой. Среди них — лечебно-реабилитационный центр «Дом ребенка» и Центр социального развития в Рязани, многопрофильный социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в поселке Солотча, детский центр «Зарница» в селе Болошнево, Центр семьи и детства и центр соцподдержки «Феникс» в селе Поляны.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка также провела личный прием граждан и приняла участие в консилиуме по вопросам помещения детей в учреждения. Совместно с Марией Львовой-Беловой объекты посетили заместитель Председателя Правительства Рязанской области Наталья Суворова и Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова.

Кроме того, Мария Львова-Белова в сопровождении активистов Движения Первых посетила Государственный музей-заповедник в селе Константинове, где возложила цветы к памятнику поэта. В регионе проходят мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения поэта С.А. Есенина.

Павел Малков: Следуем рекомендациям института Уполномоченного Президента РФ по правам ребенка, чтобы улучшать систему работы социальных служб 120 детей уже вернулись в родные семьи, 73 ребёнка переданы под опеку и усыновление, а 24 ребёнка — в замещающие семьи при поддержке НКО.
Павел Малков: Следуем рекомендациям института Уполномоченного Президента РФ по правам ребенка, чтобы улучшать систему работы социальных служб 120 детей уже вернулись в родные семьи, 73 ребёнка переданы под опеку и усыновление, а 24 ребёнка — в замещающие семьи при поддержке НКО.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.
Новости России

«Летит очень жестко»: Шарий рассказал о массированном ударе по Украине

Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным объектам...
Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Акценты

Названы реальные причины отсутствия интима у целого поколения россиян

Кортизол убивает их либидо, а невозможность повторить сцены из порно разочаровывает в сексе.
Новости России

Полковник Алехин раскрыл, что происходило в атакованном ресторане «Тбилисо» под Харьковом

В атакованном ВС России ресторане «Тбилисо» в Балаклее Харьковской...

Последние новости

Арт-фестиваль «Константиновское детство» пройдет 5 октября в музее-заповеднике Сергея Есенина

Посетителей ждут старинные русские аттракционы и игры, ярмарка с изделиями рязанских мастеров, включая оригинальную парфюмерию, одежду, посуду и продукцию с есенинской тематикой.

Самый кровавый маньяк в истории России Попков рассказал, как убивал женщин

Жестоко избив женщину, Попков придушил ее, а затем нанес удары топором по голове. Тело он затащил в кирпичное строение, облил ацетоном и поджег.

Российские военные нанесли массированный удар по инфраструктуре в Чернигове

Целями стали узлы энергоснабжения и складская логистика.

В Рязани признаны аварийными 50-летние деревья, их заменят на новые

Замена аварийных деревьев на новое озеленение запланирована на пять улицах

Убиты вдова и сын известного якутского политика Саввы Михайлова — BAZA

По данным «Базы», к убийству причастна 16-летняя дочь Саввы и Валерии.

Уполномоченный по правам ребенка Львова-Белова поможет ветерану СВО вернуть пятерых детей

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о результатах личного приёма в Рязани, где обсуждалась судьба двух семей, столкнувшихся с тяжелыми жизненными обстоятельствами.

Максимальное пособие по беременности и родам в 2027 году превысит 1 млн рублей

В России планируется значительное увеличение максимальных размеров социальных выплат по материнству и детству.

Полковник Алехин раскрыл, что происходило в атакованном ресторане «Тбилисо» под Харьковом

В атакованном ВС России ресторане «Тбилисо» в Балаклее Харьковской...

В Петербурге проститутка попала в больницу после секса на стеклянном столе

Скорая помощь госпитализировала проститутку в Петербурге, получившую травмы во...

Педагог из Волгограда назвала самый идиотский подарок на День учителя

Преподаватель начальных классов одной из школ Волгограда Екатерина назвала...

В зоне поражения ракет Barracuda могут оказаться Москва и Петербург

Также в зону поражения попадает и Рязань. 

130-летие со дня рождения Есенина отметят не только в Константинове, но и в Рязани. Афиша праздничных мероприятий

4 и 5 октября в Рязани и в Государственном музее-заповеднике в Константинове состоится масштабное празднование 130-летия со дня рождения Сергея Есенина. Соединили в одном материале все доступные программы, чтобы представить вам полную афишу. 

Гарик Харламов откроет секрет гримёрки Кадышевой в новом выпуске Comedy Club

Новый выпуск Comedy Club (18+) выйдет на телеканале ТНТ в пятницу в 21:00 и соберет звездную компанию гостей.

Аристарх Венес «подкатит» к Бузовой в новом выпуске шоу «Звёзды в джунглях»

Мне нравится! Я голодный, пипец. Но даже если бы был сытый, у меня бы нашлось место для Оли

Похороненный родителями заживо младенец выжил благодаря чуду

Обвинения были ужесточены после того, как появилось видео, четко доказывающее, что ребенок был именно закопан, а не просто оставлен.