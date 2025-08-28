Пятница, 29 августа, 2025
Павел Малков: Школьные автобусы и скорые в Рязани и области теперь будем обновлять в плановом режиме

Алексей Самохин
Image by Alina Kuptsova from Pixabay

В Рязанской области продолжится плановое обновление автопарка скорой помощи и школьных автобусов. Губернатор Павел Малков рассказал об этом во время прямого эфира из Касимова.

По словам главы региона, за последние годы для нужд здравоохранения было закуплено 68 машин скорой помощи и 127 автомобилей неотложной помощи. В январе 2025 года в районные больницы отправили ещё 23 новых автомобиля.

«Полностью заменили медицинский транспорт, который выработал свой ресурс», — отметил Малков. Он подчеркнул, что в этом году закупка машин скорой помощи не планируется, но в будущем, исходя из износа и потребностей, транспорт будет обновляться точечно.

Такой же подход будет применяться и к школьным автобусам. За последние три года в Рязанскую область было закуплено 250 новых автобусов, что составляет две трети всего автопарка школ. Недавно в регион поступили 42 автобуса, скоро прибудет ещё пять. Дальнейшее обновление также будет проходить в точечном режиме.

Происшествия

Наркозакладчику из Рязани, задержанному в Касимове, грозит 20 лет колонии

Во время личного досмотра в рюкзаке задержанного полицейские обнаружили два больших контейнера, в которых лежали 48 свёртков.
Общество

Александра Трусова поделилась снимками с фотосессии с сыном Михаилом

Известные фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов решили назвать своего сына Михаил.
Новости России

В Якутии опека забрала детей у сестры бойца СВО после поминок по брату

У жительницы Якутии и сестры участника СВО опека забрала в...
Новости России

SHOT узнал, откуда идет сигнал трекера пропавшего в Босфоре россиянина

Сигнал трекера российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор,...
Происшествия

В Елатьме 19-летний водитель устроил серьёзное ДТП

Местный житель, управляя автомобилем «Лада Калина», не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствие.

Культура и события

Павел Малков рассказал о судьбе кинотеатра «Родина» в Рязани

В этом здании впервые в Рязанской области установят орган.
Власть и политика

Павел Малков встретился в Касимовском округе с Карин Кнайсль

Более полутора лет назад она переехала в наш регион. С тех пор Касимовская земля стала для Карин вторым домом.
Происшествия

Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Транспорт и дороги

Павел Малков рассказал о замене электричек и невозможности ускорить экспресс до Москвы

По словам губернатора, на маршрутах «Рязань – Сасово», «Рязань – Узуново» и «Рязань – Коломна» были заменены пять электропоездов, возраст которых достигал 38 лет.
Власть и политика

Губернатор Рязанской области рассказал, что будет с «наливайками»

В ходе эфира губернатор также предложил рассмотреть инициативу об увеличении минимальной площади для заведений общепита в жилых домах с 50 до 100 квадратных метров.
Общество

Капремонт и новая мебель: мэр Рязани Артёмов рассказал о готовности школ к 1 сентября

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов лично проверил, как образовательные учреждения города подготовились к новому учебному году.
Новости России

Стало известно, что происходило в семье погибшего мальчика в Артемовском

В частном доме, где жил найденный мертвым 8-летний мальчик...
Новости России

«Как в анекдоте»: Сладков рассказал, чем его удивил Белоусов при личной встрече

Министр обороны Андрей Белоусов глубоко погрузился в ситуацию, происходящую...