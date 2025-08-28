Павел Малков: Школьные автобусы и скорые в Рязани и области теперь будем обновлять в плановом режиме

В Рязанской области продолжится плановое обновление автопарка скорой помощи и школьных автобусов. Губернатор Павел Малков рассказал об этом во время прямого эфира из Касимова.

По словам главы региона, за последние годы для нужд здравоохранения было закуплено 68 машин скорой помощи и 127 автомобилей неотложной помощи. В январе 2025 года в районные больницы отправили ещё 23 новых автомобиля.

«Полностью заменили медицинский транспорт, который выработал свой ресурс», — отметил Малков. Он подчеркнул, что в этом году закупка машин скорой помощи не планируется, но в будущем, исходя из износа и потребностей, транспорт будет обновляться точечно.

Такой же подход будет применяться и к школьным автобусам. За последние три года в Рязанскую область было закуплено 250 новых автобусов, что составляет две трети всего автопарка школ. Недавно в регион поступили 42 автобуса, скоро прибудет ещё пять. Дальнейшее обновление также будет проходить в точечном режиме.