Четверг, 4 сентября, 2025
16.4 C
Рязань
Новости Рязани и области

Павел Малков: Рязанский колледж электроники стал центром развития гонок дронов

7info7
Фото: правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что Рязанский колледж электроники включен в число двадцати ведущих учебных заведений России, которые станут центрами развития студенческой лиги по дрон-рейсингу. Это решение реализуется в рамках целей и задач национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

«Рязанский колледж электроники стал центром развития гонок дронов. Он вошел в ТОП-20 ведущих вузов и колледжей страны, где будет развиваться студенческая лига по дрон-рейсингу. Рязанцы опередили более сотни претендентов со всей России», — подчеркнул глава региона.

Это признание стало закономерным этапом в развитии колледжа. Еще в прошлом году на его базе в рамках национального проекта был открыт Центр практической подготовки по разработке, производству и управлению беспилотными авиационными системами. Учреждение не только готовит востребованных специалистов для отрасли (сейчас операторов БПЛА обучаются 430 студентов), но и координирует работу кружков по дроностроению в 17 школах региона.

В качестве центра студенческой лиги колледж получит современное оборудование для проведения соревнований: пульты управления, дроны 75 класса, шлемы, трассы и лицензии на симулятор «Квадросим». Отборочные этапы будут проходить до 29 октября, а лучшие пилоты представят Рязанскую область в суперфинале Всероссийской студенческой лиги по гонкам дронов 2.0, который состоится в ноябре в Москве.

