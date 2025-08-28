Павел Малков рассказал о судьбе кинотеатра «Родина» в Рязани

В Рязанской области может появиться собственный балет. Об этом заявил губернатор Павел Малков во время прямого эфира, отвечая на вопросы жителей о будущем бывшего кинотеатра «Родина».

Губернатор рассказал, что в здании кинотеатра на улице Ленина, где сделают ремонт, появится Дом музыки. Там планируют создать современное акустическое оформление, которое позволит проводить концерты на самом высоком уровне. Кроме того, в этом здании впервые в Рязанской области установят орган.

Отвечая на предложение рязанцев показывать в здании старые советские фильмы, Павел Малков поддержал идею проката такого кино. При этом отметил, что это можно делать в современных кинотеатрах, а также на открытых площадках.

Павел Малков подчеркнул, что в регионе продолжается работа по строительству и ремонту учреждений культуры. Помимо Дома музыки, в планах — создание в Рязанской области собственного балета.

«Задача не только создать свой коллектив, но и сформировать соответствующую школу, — сказал губернатор. — Многие дети хотят на высоком уровне учиться хореографии. Мы такую возможность должны обеспечить».