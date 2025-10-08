Среда, 8 октября, 2025
13 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области, одобрены новые законопроекты

Анастасия Мериакри

Губернатор Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области, на котором были рассмотрены отчеты об исполнении поручений и работе министерств и ведомств, муниципальных образований по обращениям граждан в социальных сетях. Был одобрен ряд нормативно-правовых актов. Глава региона также дал ряд дополнительных поручений.

В начале заседания Павел Малков поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении Всероссийского праздника поэзии, посвященного 130-летию со дня рождения С.А. Есенина, обеспечивал безопасность и правопорядок. Работало более 30 площадок, прошли десятки творческих встреч, конференций, концертов, выставок, фестивалей. Особую благодарность выразил Министерству культуры РФ за постоянную поддержку по многим вопросам, в числе которых сохранение наследия поэта. Губернатор отметил, что в Константиново приехало очень много гостей и были определенные организационные недоработки, которые он поручил проанализировать и учесть при подготовке подобных массовых мероприятий.

«Есенин – наша гордость. Музей в Константинове – точка притяжения для людей, которые приезжают туда не только из разных уголков России, но и из других стран. Его надо и дальше развивать, в том числе туристскую инфраструктуру. Сервисов сейчас там очень не хватает», – сказал Павел Малков. Он поручил подготовить соответствующие предложения, учитывая, в том числе, возможности национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Губернатор напомнил также о том, что регион с рабочей поездкой посетила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Обсуждалась совместная работа с семьями, которые оказались в трудной жизненной ситуации, детьми-сиротами, реализация проекта «Профилактика социального сиротства», в котором Рязанский регион является пилотным.

«Мы уже давно работаем в постоянном контакте. В рамках этой рабочей поездки подвели некоторые итоги, согласовали дальнейшие шаги. Главная задача, чтобы как можно меньше оставалось детей в детдомах и приютах. Результаты есть. У нас более чем на треть сократилось число таких детей в стационарных учреждениях. Сокращается число семей и детей, которым требуется помощь», – сказал Павел Малков.

Губернатор подчеркнул, что Рязанская область сейчас участвует во всех без исключения программах, которые реализуются омбудсменом. Он поручил проработать все рекомендации, сформулированные Марией Львовой-Беловой в рамках рабочей поездки в регион.

Заместитель Председателя Правительства – министр транспорта и автодорог Павел Супрун доложил о ходе капремонта дороги от федеральной трассы М-6 «Каспий» через населенные пункты Ленино и Константиновка в Александро-Невском районе. Работы ведутся в рамках исполнения поручения Губернатора. Протяженность объекта – 735 м. Техническая готовность составляет 60%. Ремонт идет в соответствии с графиком и завершится до 31 октября.

Также по поручению Павла Малкова в регионе организован и уже стартовал ежегодный областной конкурс на лучшие проекты ТОС. Министр территориальной политики области Жанна Фомина отметила, что в конкурсе предусмотрено 6 номинаций, они посвящены теме формирования здорового образа жизни, работе с детьми и молодежью, охране общественного порядка, развитию добрососедства, укреплению института семьи и благоустройству территорий. Заявки принимаются до 20 октября. Подвести итоги конкурса планируется в ноябре.

«У ТОС очень много полезных инициатив и нужно поддерживать их», – подчеркнул Павел Малков.

На заседании были одобрены законопроекты, касающиеся порядка управления госсобственностью, постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соцподдержки молодых семей, а также вопросов развития здравоохранения, образования и других сфер.

