Павел Малков поздравил учеников школы № 58, где выполнен капитальный ремонт, с Днем знаний

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил торжественную линейку в школе № 58 1 сентября в Рязани.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета по обороне Государственной Думы ФС РФ, Герой России, депутат от Рязанской области Андрей Красов, и.о. министра образования региона Ольга Васина, директор школы № 58 Елена Егорова, представители Рязанской городской Думы.

Губернатор Павел Малков приветствовал учеников, учителей и родителей. Он отметил, что 1 сентября остается праздником в любом возрасте. «День знаний – праздник абсолютно для всех. Мы все помним свои школьные годы, своих любимых преподавателей и любимые уроки, – подчеркнул Павел Малков. – Ваша школа в этом году серьезно обновилась, выглядит очень здорово, нарядно. Провели капитальный ремонт, закупили новое оборудование, территорию привели в порядок – просто приятно посмотреть. Надеюсь, что ученики старших классов оценят оснащение классов, в том числе кабинетов труда и Основ безопасности и защиты Родины».

В 2025 году в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» выполнен капитальный ремонт здания и оснащение школы № 58 на общую сумму 107,2 млн руб. Губернатор осмотрел отремонтированные помещения, ознакомился с оборудованием кабинета Основ безопасности и защиты Родины. Комментируя обустройство электронного тира в школе, Павел Малков дал поручение подобрать для него более просторное помещение. Кроме того, он добавил, что есть планы оборудовать такими тирами еще несколько общеобразовательных учреждений в регионе.

Павел Малков отметил, что в организации патриотической работы школа № 58 является примером. В ней создан музей боевой славы, работают кадетские объединения, налажено активное сотрудничество с центральным музеем Великой Отечественной войны, Рязанским училищем ВДВ. В новом учебном году сформирована первая кадетская десантная группа, где школьники будут изучать основы военного дела.

«Учиться в этом классе – особая честь, преподавателями у ребят будут офицеры из Рязанского училища ВДВ», – добавил Губернатор.

