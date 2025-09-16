Павел Малков поручил контролировать ход прививочной кампании от гриппа

Губернатор Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области дал поручение региональному минздраву контролировать ход прививочной кампании от гриппа.

Губернатор на заседании в рамках рассмотрения сообщений граждан из социальных сетей поднял вопрос проведения прививочной кампании от гриппа в регионе. Павел Малков привел в пример жалобу рязанки, которая сообщила об отсутствии вакцины в поликлинике Рязанской ОКБ.

Заместитель Председателя Правительства – министр здравоохранения Александр Пшенников доложил о том, что прививочная кампания активно идет в Рязанском регионе. В настоящее время в регионе уже вакцинировалось более 65 тысяч человек. Область получает вакцину в рамках централизованных федеральных поставок, поэтапно. План на текущий год – 420 тысяч доз вакцины.

20 августа регион получил первую партию в объеме 100 тысяч доз для детей и взрослых. Они были равномерно распределены по медучреждениям и использованы менее чем за десять дней. На втором этапе поликлиники получили еще 140 тысяч доз. Минздрав работает во взаимодействии с производителями и поставщиками с тем, чтобы ускорить сроки третьей поставки в регион – это 178 тысяч доз вакцины.

Александр Пшенников отметил высокий уровень сознательности жителей области, активный спрос на вакцинацию и пояснил, что пациентка обратилась в поликлинику именно в те несколько дней, когда первая партия была уже израсходована, а следующая еще не поступила.

Губернатор Павел Малков поручил минздраву держать на строгом контроле ход прививочной кампании в Рязанской области.

«Хорошо, что такой высокий спрос у жителей на вакцинацию от гриппа. Нужно контролировать вопросы логистики и своевременного обеспечения медучреждений вакцинами. И прошу также по необходимости обеспечить оперативное перераспределение медпрепаратов для того, чтобы это соответствовало спросу», — сказал глава региона.

Напомним, за прошедшую неделю (с 8 по 14 сентября 2025 года) в Рязанской области резко выросла заболеваемость ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, был зафиксирован 5261 случай, что на 54,8% больше, чем на предыдущей неделе.