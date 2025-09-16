Вторник, 16 сентября, 2025
19.4 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков поручил контролировать ход прививочной кампании от гриппа

Анастасия Мериакри

Губернатор Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области дал поручение региональному минздраву контролировать ход прививочной кампании от гриппа.

Губернатор на заседании в рамках рассмотрения сообщений граждан из социальных сетей поднял вопрос проведения прививочной кампании от гриппа в регионе. Павел Малков привел в пример жалобу рязанки, которая сообщила об отсутствии вакцины в поликлинике Рязанской ОКБ.

Заместитель Председателя Правительства – министр здравоохранения Александр Пшенников доложил о том, что прививочная кампания активно идет в Рязанском регионе. В настоящее время в регионе уже вакцинировалось более 65 тысяч человек. Область получает вакцину в рамках централизованных федеральных поставок, поэтапно. План на текущий год – 420 тысяч доз вакцины.

20 августа регион получил первую партию в объеме 100 тысяч доз для детей и взрослых. Они были равномерно распределены по медучреждениям и использованы менее чем за десять дней. На втором этапе поликлиники получили еще 140 тысяч доз. Минздрав работает во взаимодействии с производителями и поставщиками с тем, чтобы ускорить сроки третьей поставки в регион – это 178 тысяч доз вакцины.

Александр Пшенников отметил высокий уровень сознательности жителей области, активный спрос на вакцинацию и пояснил, что пациентка обратилась в поликлинику именно в те несколько дней, когда первая партия была уже израсходована, а следующая еще не поступила.

Губернатор Павел Малков поручил минздраву держать на строгом контроле ход прививочной кампании в Рязанской области.

«Хорошо, что такой высокий спрос у жителей на вакцинацию от гриппа. Нужно контролировать вопросы логистики и своевременного обеспечения медучреждений вакцинами. И прошу также по необходимости обеспечить оперативное  перераспределение медпрепаратов для того, чтобы это соответствовало спросу», — сказал глава региона. 

Напомним, за прошедшую неделю (с 8 по 14 сентября 2025 года) в Рязанской области резко выросла заболеваемость ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, был зафиксирован 5261 случай, что на 54,8% больше, чем на предыдущей неделе.

