Понедельник, 1 сентября, 2025
Рязань
Общество

Павел Малков подчеркнул важность решения курсантов ВДВ служить Родине и защищать ее интересы

Анастасия Мериакри

В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном ордена Суворова дважды Краснознаменном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошел торжественный митинг, посвященный началу нового учебного года.

В мероприятии участвовали заместитель Министра обороны РФ Герой России Юнус-Бек Евкуров, врио командующего Воздушно-десантными войсками Сергей Чубарыкин, первый заместитель Председателя Комитета по обороне Государственной Думы ФС РФ, Герой России, депутат от Рязанской области Андрей Красов, начальник РВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова Олег Пономарев, преподаватели, курсанты, ветераны ВДВ, духовенство.

Приветствие направил Министр обороны РФ Андрей Белоусов. В нем, в частности, говорится: «Развитие военного образования и повышение качества подготовки военных кадров является одной из наших приоритетных задач. В этих целях Минобороны реализует долгосрочный масштабный проект «Военное образование – на службе Отечеству». Он предусматривает открытие новых вузов, обновление образовательных программ с учетом перспективных направлений технологического развития и опыта специальной военной операции, улучшение учебно-материальной базы, совершенствование профессиональных компетенций личного состава, укрепление престижа военной службы». Также было зачитано поздравление от Командующего воздушно-десантными войсками, Героя России Михаила Теплинского.

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров отметил, что в этом году ряды курсантов пополнили более 800 человек: «Те, кто на пути к цели стать защитником Отечества смог себя преодолеть, проявил твердость характера и прошел успешно вступительные испытания. Десантное училище – один из наиболее престижных военных вузов страны, учиться в нем мечтают многие. Поступить удается лишь лучшим, а закончить – самым настойчивым и дисциплинированным. Среди выпускников 208 Героев Советского Союза и России, из которых 73 – удостоены высокого звания в ходе специальной военной операции».

Губернатор Павел Малков подчеркнул: «Вы приняли очень важное решение – служить Родине и защищать ее интересы. Быть курсантом Рязанского училища ВДВ – это очень почетно. Наш легендарный вуз дает высочайшее качество подготовки, более ста лет готовит элиту армии. Новейшие методики, передовая учебная база, прекрасные преподаватели – настоящие мастера своего дела. Мы все гордимся нашими воздушно-десантными войсками. Они всегда на переднем крае, на самых сложных участках выполняют особые государственные задачи. Знаем множество примеров мужества и отваги. Сегодня боевые традиции десантного братства еще больше укрепляются на специальной военной операции».

Глава региона отметил, что в настоящее время Министерством обороны России многое делается для развития училища. Со стороны Правительства Рязанской области вузу также оказывается поддержка.

Мероприятие, приуроченное к началу нового учебного года, началось с возложения Гирлянды памяти к Стеле выпускникам, достойно выполнившим свой воинский долг. Состоялся торжественный митинг, подразделения училища прошли торжественным маршем.

В этом году конкурс на обучение в РВВДКУ был в 1,5 раза выше прошлогоднего. На первый курс поступило более 800 человек, что также превышает показатель 2024 г. Введены в штат два новых батальона: военно-политической работы и беспилотных систем.

