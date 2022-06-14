Павел Малков освободил от занимаемой должности начальника рязанской Госжилинспекции Геннадия Шмидта

14 июня врио губернатора Рязанской области Павел Малков освободил от занимаемой должности начальника Госжилинспекции Рязанской области Геннадия Шмидта.

Отставка произошла по итогам совещания, которое глава региона посвятил вопросам работы управляющих компаний. По словам Павла Малкова, все должны понимать, что создание комфортной среды – это не популистсткий лозунг, а то, чем действительно нужно заниматься.

Сейчас в региона 94 управляющие компании обслуживают порядка 2,9 тысяч домов. Ещё 519 домов обслуживают ТСЖ и ЖСК. Оставшиеся дома, которых чуть более тысячи, не требуют выбора способа управления.

Малков обратил внимание, что подготовленный для него рейтинг управляющих компаний носит формальный характер. Ежегодно от жителей Рязанской области поступают тысячи жалоб и нареканий на качество их работы. При этом никаких действенных мер для улучшения ситуации не применяется.

Работа государственной жилищной инспекции выглядит беспомощной, – такой вывод был сделан руководством области по итогам совещания. За несколько лет не предложила эффективных инструментов для устранения проблем, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Рязанской области.

Пост руководителя ведомства Шмидт занимал с июня 2019 года. Родился в Рязани, окончил училище связи, Академию гражданской защиты МЧС России. В 2009 году был назначен руководителем Уральского регионального центра, до этого занимал должность замглавы Центрального регионального центра МЧС России в Москве.