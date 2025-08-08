Павел Малков: Наша общая задача, чтобы выборы прошли легитимно, прозрачно

Наша общая задача, чтобы выборы прошли легитимно, прозрачно, полностью в рамках правового поля. Об этом губернатор Павел Малков сказал на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Рязанской области.

В заседании приняли участие заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии РФ, лектор Российского общества «Знание» Николай Булаев, первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, министр территориальной политики региона Жанна Фомина, председатель областной избирательной комиссии Андрей Сидоренко, представители региональных отделений политических партий и общественных организаций.

Губернатор Павел Малков отметил, что в регионе проходит ряд избирательных кампаний: депутатов областной Думы и представительных органов местного самоуправления в 17 муниципальных образованиях.

«Наша общая задача, чтобы выборы прошли легитимно, прозрачно, полностью в рамках правового поля. С этой целью сейчас возобновил работу Общественный штаб по наблюдению за выборами. Он уже не раз доказывал свою эффективность», — сказал Павел Малков.

В этом году состав Штаба значительно обновлен. В него вошли участники специальной военной операции, представители НКО, лидеры общественного мнения, эксперты в области политики, административного управления, сферы образования.

Губернатор отметил, что многие жители региона выразили желание стать общественными наблюдателями на выборах. Среди них представители учреждений образования, предприятий, студенты, а также ветераны СВО, участники региональной программы «ГЕРОИ62» и члены их семей. По словам Павла Малкова, активное участие в работе должны принимать и политические партии.

В рамках заседания были подписаны соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой региона и политическими партиями. В частности, о взаимодействии по вопросам направления наблюдателей от партий на избирательные участки, проведении консультаций и др. Из 8 партий, участвующих в выборах, продекларировали приверженность чистым выборам и присоединились к соглашению за честные выборы все, кроме КПРФ.

Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев высоко оценил организацию работы в регионе: «У нас есть стандарт избирательной кампании, многие его компоненты в Рязанской области присутствуют, — сказал он. – Стандарты, которые мы применяем, помогают и наблюдателям, и кандидатам работать и видеть, что их результат объективный и достоверный».

Председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина подчеркнула, что работа Штаба призвана обеспечить общественное наблюдение за выборами, подготовить корпус наблюдателей – порядка 3 тыс. человек. В настоящее время проводятся обучающие семинары в муниципальных образованиях региона. Председатель областной избирательной комиссии Андрей Сидоренко проинформировал о ходе избирательных кампаний, напомнив, что голосование пройдет в течение трех дней: 12,13,14 сентября.