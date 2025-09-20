Павел Малков принял участие в открытии физкультурно-спортивного комплекса «Динамо» в Рязани

В поселке Мехзавода города Рязани открылся новый физкультурно-спортивный комплекс «Динамо». Он возведен в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», которая реализуется по решению Президента РФ В.В. Путина.

В торжественной церемонии участвовали губернатор области Павел Малков, Вице-губернатор Артем Бранов, председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолий Гулевский, председатель региональной организации Общества «Динамо», начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай и председатель попечительского совета областной организации общества «Динамо», начальник УФСБ России по региону Алексей Пахолков, руководители региональных министерств, тренеры и их воспитанники.

Глава региона Павел Малков поздравил рязанцев с открытием ФСК «Динамо», на базе которого организована работа одноименной спортивной школы, где ведется подготовка спортсменов высокого класса для сборных команд региона и страны. Губернатор подчеркнул, что новый ФСК запущен в работу еще до официального старта, в августе. Действуют бесплатные секции по пяти видам спорта: футболу, волейболу, плаванию, дзюдо и горным лыжам.

«На базе этого комплекса создана спортшкола «Динамо» – это Всероссийское спортивное общество со столетней историей, у которого в Рязани много друзей. Сегодня подпишем соглашение, чтобы работа с обществом «Динамо» активно продолжалась. Планируем совместно развивать дзюдо, футбол и другие виды спорта для того, чтобы растить новую смену чемпионов из юных «динамовцев», – сказал Губернатор.

Павел Малков и Анатолий Гулевский подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместную работу по популяризации массового спорта и развитию служебно-прикладных видов спорта, совершенствованию системы физического воспитания различных групп населения. Также они вручили удостоверения и значки спортсменам, вступающим во Всероссийское детско-юношеское движение «Юный динамовец», и осмотрели спорткомплекс, в том числе тренерские комнаты , медицинский кабинет, зал для игровых видов спорта, 25-метровый бассейн.

Комментируя открытие нового физкультурно-спортивного комплекса в г. Рязани, Губернатор отметил: «Возможность заниматься здесь есть у всех, кто интересуется различными видами спорта, к примеру, горными лыжами – на базе комплекса впервые в регионе появилась такая секция. Мы не отстаем от современных тенденций и развиваем те виды спорта, которые раньше у нас в области не были представлены, – сказал он. – К спорткомплексу отремонтирована дорога, оборудована большая парковка. В целом это очень значимый объект для развития всей спортивной инфраструктуры региона, и я уверен, что уже в скором времени здесь появятся новые чемпионы».