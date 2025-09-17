Павел Малков анонсировал масштабную программу к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал подготовку региона к юбилейным мероприятиям, приуроченным к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.

«3 октября исполняется 130 лет со дня рождения Сергея Есенина – великого поэта, открывшего миру красоту родного Рязанского края. К юбилею нашего земляка подготовлена масштабная программа: более 30 площадок и мероприятий – от научных конференций до концертов и театральных постановок», — сказал Павел Малков.

Старт торжествам даст поэтический митинг у памятника Есенину в Рязанском кремле. В этот же день в РИАМЗ представители музейного сообщества и туриндустрии обсудят запуск туристического маршрута «Есенинская Рязань». В Верхнем и Нижнем городских парках Рязани пройдет фестиваль «Есенин в городе» с лекциями, мастер-классами, театральными и музыкальными программами.

Главная площадка празднования – село Константиново. Фестиваль «Есенин. Вне времени» соберет артистов театра и музыки: гостей ждут концерты, спектакли, постановки и поэтические состязания. На арт-фестивале «Константиновское детство» пройдут мастер-классы, пленэры, иммерсивные постановки и другие творческие проекты.

На главной сцене свой спектакль «Хулиган. Исповедь» покажет Сергей Безруков. Завершит день концерт Пелагеи в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Ведущая праздника – заслуженная артистка России Екатерина Гусева.

Возрастное ограничение 6+. Все мероприятия бесплатные и открыты для всех.