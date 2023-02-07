Вторник, 7 февраля, 2023
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Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака в 2023 году будет очень тяжело

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Известный российский астролог Павел Глоба в 2023 году предрёк неудачи двум знакам зодиака. По его словам, их представителям стоит готовиться к серьёзным неприятностям и череде разнообразных трудностей.

Сложное время ожидается в жизни Весов. Для них год в целом окажется напряжённым, особенно это касается сферы работы. В первые 6 месяцев возникнут трудности в плане самореализации: где-то не хватит сил, где-то знаний, а где-то — того и другого. В такие моменты важно не боятся открываться новой информации, задавать вопросы коллегам, проходить обучающие курсы. А ещё соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Второе полугодие ударит по личной сфере. Есть вероятность, что отношения завершатся болезненным разрывом или разводом. Но не стоит переживать слишком сильно: пройдя через эти сложности, вы станете ближе к вашей новой счастливой жизни.

2023 год станет непростым для Козерогов. Основные трудности придутся на материальную сферу. Обстоятельства будут складываться так, что представителям этого знака придётся приучить себя к более скромной жизни и самоограничениям.

Год сильно ударит по вам финансово. Пока есть время, стоит откладывать средства и создавать «подушку безопасности».

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