Пассажирка пострадала в ДТП в Рязанском районе 

В Рязанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получила пассажирка одного из автомобилей. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 8 октября примерно в 11:30 на 25-м километре автодороги Рязань-Пронск-Скопин.

66-летний житель Пронского района, управлявший автомобилем «Форд Фокус», совершил столкновение с автомобилем «Шевроле». За рулем «Шевроле» находился 55-летний житель Новомичуринска.

В результате происшествия 50-летняя пассажирка автомобиля «Форд» получила травмы и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка.