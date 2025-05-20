Пассажирка пострадала в ДТП на трассе М-5 в Рыбновском районе

19 мая, примерно в 23:30, на 165-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительной информации, 45-летний житель Республики Мордовия, управляя автомобилем Hyundai Creta, совершил столкновение с автомобилем Nissan Note, за рулём которого находился 39-летний житель Москвы.

В результате аварии 72-летняя пассажирка автомобиля Hyundai получила травмы и обратилась за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.