Пассажирка пострадала в ДТП на трассе М-5 в Рыбновском районе

19 мая, примерно в 23:30, на 165-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.
По предварительной информации, 45-летний житель Республики Мордовия, управляя автомобилем Hyundai Creta, совершил столкновение с автомобилем Nissan Note, за рулём которого находился 39-летний житель Москвы.
В результате аварии 72-летняя пассажирка автомобиля Hyundai получила травмы и обратилась за медицинской помощью.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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