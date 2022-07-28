Парламентарии предложили поднять стипендии до уровня МРОТ

В адрес главы правительства Михаила Мишустина направлено обращение с предложением увеличить размер стипендий для студентов до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), узнали «Известия» в четверг, 28 июля.
Парламентарий сообщает, что ежегодно стипендии для студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов в России индексируются на прогнозный уровень инфляции. В 2022 и 2023 году он запланирован в размере 4%. Однако, по ее словам, уровень инфляции в этом году был выше установленного. При этом, если страховые пенсии по поручению президента были проиндексированы на 8,6 %, то для учащихся этого сделано не было.
Депутат также указывает на размер потребительской корзины взрослых трудоспособных лиц (в 2022 году составляет 10 800 рублей) и прожиточного минимума (для трудоспособного населения — 15 172 рубля), которые значительно выше стипендий.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Держи, студент: стипендии предлагают поднять до уровня МРОТ