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Image by Nino Carè from Pixabay
Новости России

Парень найденной на заборе девушки в Перми не верит в версию о несчастном случае

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Житель Перми Алексей Гурьев, чью девушку нашли мертвой на острых прутьях забора возле бара, не верит в версию о несчастном случае, приводит его слова Ura.ru.

Молодой человек призвал следователей продолжить разбирательство.

«Не считаю, что это был несчастный случай. Прошу разобраться в этом окончательно. И найти виновных. Она была точно не гулящей по дешевым кабакам. Она была домашней», — пояснил Гурьев.

По его мнению, в этой истории что-то не так.

Следователи ранее возбудили уголовное дело после трагедии, произошедшей в воскресенье в Закамске.

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По одной из версий, за 18-летней девушкой гнались мигранты, угрожавшие изнасилованием. Следователи проверяют эту информацию.

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