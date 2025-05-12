Парень найденной на заборе девушки в Перми не верит в версию о несчастном случае

Житель Перми Алексей Гурьев, чью девушку нашли мертвой на острых прутьях забора возле бара, не верит в версию о несчастном случае, приводит его слова Ura.ru.
Молодой человек призвал следователей продолжить разбирательство.
По его мнению, в этой истории что-то не так.
Следователи ранее возбудили уголовное дело после трагедии, произошедшей в воскресенье в Закамске.
По одной из версий, за 18-летней девушкой гнались мигранты, угрожавшие изнасилованием. Следователи проверяют эту информацию.
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