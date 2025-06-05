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Общество

Паралимпиец Алексей Лисовой рассказал, почему переехал в ЖК «Еврокласс»

Анастасия Мериакри

Жилой комплекс, построенный компанией «Зелёный сад», спортсмен выбрал за наличие безбарьерной среды. Для него это ежедневная необходимость, ведь сидеть дома он не привык. Алексей регулярно посещает тренировки, ездит по стране и миру, занимается общественной деятельностью, успевает подрабатывать в такси. Ещё вместе с супругой Валерией любит гулять по городу, встречаться с друзьями.

В спорт молодой человек пришёл в возрасте 8 лет. Именно тогда он впервые взял в руки теннисную ракетку и выиграл небольшой турнир в реабилитационном санатории. Сегодня Алексей является мастером спорта, призёром международных соревнований, чемпионом России по настольному теннису, двукратным серебряным призёром Чемпионата России по теннису на колясках.

— Родился я в Орле, учился в Михайловском экономическом колледже-интернате, в Рязань переехал больше двух лет назад, — рассказал о себе спортсмен. — Первую съёмную квартиру мы искали в срочном порядке. Выбрали новостройку в Кальном, но жить там оказалось некомфортно. Подъёмник в подъезде был неудобный: кнопка для вызова расположена так, что самостоятельно мне её не достать. Однажды мы приехали с соревнований ночью, а подъёмник вообще не работает! Уставшие, только с дороги, мы с женой ждали соседей, которые помогут подняться…

Жилой комплекс «Еврокласс» Алексей Лисовой приметил давно. Вспоминает, что видел разные этапы его строительства, когда приезжал в Рязань из Михайлова по делам. Закончился срок аренды прежней квартиры, и спортсмен решил, что теперь хочет жить именно в «Евроклассе».

— Сначала мы пришли в жилой комплекс на экскурсию — убедились, что здесь создана безбарьерная среда, — рассказал Алексей. — И действительно, во дворе нет никаких лишних бордюров и ступенек, все спуски и подъёмы плавные, есть парковочные места для маломобильных групп населения. Для меня очень удобно, что лифт можно вызвать голосом с помощью «Алисы». Что дверь в подъезд можно открыть со смартфона.

Конечно, такие удобства есть далеко не везде. Доступная среда в Рязани только формируется. ЖК «Еврокласс» на общем фоне выглядит настоящим оазисом. Кроме того, жители дома всегда могут обратиться в управляющую компанию «Зелёный сад — Мой дом» и высказать свои пожелания по благоустройству двора. В том числе — по совершенствованию безбарьерной среды.

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