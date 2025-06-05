Паралимпиец Алексей Лисовой рассказал, почему переехал в ЖК «Еврокласс»

Жилой комплекс, построенный компанией «Зелёный сад», спортсмен выбрал за наличие безбарьерной среды. Для него это ежедневная необходимость, ведь сидеть дома он не привык. Алексей регулярно посещает тренировки, ездит по стране и миру, занимается общественной деятельностью, успевает подрабатывать в такси. Ещё вместе с супругой Валерией любит гулять по городу, встречаться с друзьями.

В спорт молодой человек пришёл в возрасте 8 лет. Именно тогда он впервые взял в руки теннисную ракетку и выиграл небольшой турнир в реабилитационном санатории. Сегодня Алексей является мастером спорта, призёром международных соревнований, чемпионом России по настольному теннису, двукратным серебряным призёром Чемпионата России по теннису на колясках.

— Родился я в Орле, учился в Михайловском экономическом колледже-интернате, в Рязань переехал больше двух лет назад, — рассказал о себе спортсмен. — Первую съёмную квартиру мы искали в срочном порядке. Выбрали новостройку в Кальном, но жить там оказалось некомфортно. Подъёмник в подъезде был неудобный: кнопка для вызова расположена так, что самостоятельно мне её не достать. Однажды мы приехали с соревнований ночью, а подъёмник вообще не работает! Уставшие, только с дороги, мы с женой ждали соседей, которые помогут подняться…

Жилой комплекс «Еврокласс» Алексей Лисовой приметил давно. Вспоминает, что видел разные этапы его строительства, когда приезжал в Рязань из Михайлова по делам. Закончился срок аренды прежней квартиры, и спортсмен решил, что теперь хочет жить именно в «Евроклассе».

— Сначала мы пришли в жилой комплекс на экскурсию — убедились, что здесь создана безбарьерная среда, — рассказал Алексей. — И действительно, во дворе нет никаких лишних бордюров и ступенек, все спуски и подъёмы плавные, есть парковочные места для маломобильных групп населения. Для меня очень удобно, что лифт можно вызвать голосом с помощью «Алисы». Что дверь в подъезд можно открыть со смартфона.

Конечно, такие удобства есть далеко не везде. Доступная среда в Рязани только формируется. ЖК «Еврокласс» на общем фоне выглядит настоящим оазисом. Кроме того, жители дома всегда могут обратиться в управляющую компанию «Зелёный сад — Мой дом» и высказать свои пожелания по благоустройству двора. В том числе — по совершенствованию безбарьерной среды.