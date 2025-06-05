Паралимпиец Алексей Лисовой рассказал, почему переехал в ЖК «Еврокласс»

Жилой комплекс, построенный компанией «Зелёный сад», спортсмен выбрал за наличие безбарьерной среды. Для него это ежедневная необходимость, ведь сидеть дома он не привык. Алексей регулярно посещает тренировки, ездит по стране и миру, занимается общественной деятельностью, успевает подрабатывать в такси. Ещё вместе с супругой Валерией любит гулять по городу, встречаться с друзьями.
В спорт молодой человек пришёл в возрасте 8 лет. Именно тогда он впервые взял в руки теннисную ракетку и выиграл небольшой турнир в реабилитационном санатории. Сегодня Алексей является мастером спорта, призёром международных соревнований, чемпионом России по настольному теннису, двукратным серебряным призёром Чемпионата России по теннису на колясках.
Жилой комплекс «Еврокласс» Алексей Лисовой приметил давно. Вспоминает, что видел разные этапы его строительства, когда приезжал в Рязань из Михайлова по делам. Закончился срок аренды прежней квартиры, и спортсмен решил, что теперь хочет жить именно в «Евроклассе».
Конечно, такие удобства есть далеко не везде. Доступная среда в Рязани только формируется. ЖК «Еврокласс» на общем фоне выглядит настоящим оазисом. Кроме того, жители дома всегда могут обратиться в управляющую компанию «Зелёный сад — Мой дом» и высказать свои пожелания по благоустройству двора. В том числе — по совершенствованию безбарьерной среды.
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