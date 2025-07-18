«Папе никогда не отказываем»: уралец девять лет насиловал дочерей, а жена ему помогала

В Свердловской области вынесли приговоры супругам из Богдановича, которых признали виновными в насилии над дочерьми, пишет E1.RU .

По данным издания, в семье было восемь детей, она была на хорошем счету. В 2024 году задержали их 34-летнего отца. Выяснилось, что как только дочерям исполнялось 9–10 лет, он лишал их девственности.

«Трех дочерей он насиловал девять лет, с 2015 года. Начинал трогать их, как только девочкам исполнялось девять лет. Они попросту не знали, кому сообщить, потому что отец запугивал их», уточнил источник.

Одна из жертв после девятого класса поступила в колледж в Сухой Лог и переехала от родителей. Она рассказала о пережитом друзьям и парню, которые обратили в полицию.

Как стало известно, насилие происходило на глазах у матери девочек. Они бежали к ней за помощью, но она занимала сторону супруга и убеждала их слушаться его.

«Папе никогда не отказываем. Папа наш добытчик и кормилец». Они жаловались ей, а она им объясняла: «Все, что папа просит, делайте», — привел ее слова источник.

Областной суд приговорил мужчину 24 с половиной годам колонии строгого режима, а его жену — к 6 годам общего.