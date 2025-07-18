«Папе никогда не отказываем»: уралец девять лет насиловал дочерей, а жена ему помогала

В Свердловской области вынесли приговоры супругам из Богдановича, которых признали виновными в насилии над дочерьми, пишет E1.RU.
По данным издания, в семье было восемь детей, она была на хорошем счету. В 2024 году задержали их 34-летнего отца. Выяснилось, что как только дочерям исполнялось 9–10 лет, он лишал их девственности.
Одна из жертв после девятого класса поступила в колледж в Сухой Лог и переехала от родителей. Она рассказала о пережитом друзьям и парню, которые обратили в полицию.
Как стало известно, насилие происходило на глазах у матери девочек. Они бежали к ней за помощью, но она занимала сторону супруга и убеждала их слушаться его.
Областной суд приговорил мужчину 24 с половиной годам колонии строгого режима, а его жену — к 6 годам общего.