Четверг, 11 сентября, 2025
12.5 C
Рязань
Открыта стела «Рязань – город трудовой доблести»

В Рязани открылась стела «Рязань – город трудовой доблести». Об этом сообщил в соцсетях губернатор Рязанской области Павел Малков. 

Глава региона напомнил, что ровно два года назад, 11 сентября 2023 года, Президент Владимир Путин присвоил Рязани почётное звание «Город трудовой доблести». 

«В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы мы открываем памятную стелу, чтобы увековечить подвиг предков. Это особенно важно сегодня, когда наши военнослужащие в ходе специальной военной операции снова защищают мир и свободу», — написал Павел Малков. 

Перед этим рабочие привели в порядок сквер и обновили площадь перед вокзалом Рязань-2. 

На монументе изображены рабочие заводов и колхозов, врачи военного госпиталя и добровольцы, ушедшие на фронт. Каждый внёс неоценимый вклад в Победу. 

«Благодарю за поддержку всех, кто помог воплотить в жизнь этот важный проект. 

Сохранить память о предках и быть достойными их наследия – дело чести для всех нас», — отметил губернатор. 

