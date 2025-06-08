Отец Маска рассказал, что поразило его в России

Отец Илона Маска Эррол впервые в жизни посетил Москву и рассказал, что поразило его в столице, пишет АГН «Москва».

В первую очередь он обратил внимание на порядок и ухоженность города.

«Я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, – гений!» — отметил Маск.

По его словам, многие здания в российской столице по своей архитектуре напомнили ему Античный Рим.

Также Маска-старшего удивило, что по паркам гуляет много матерей с детьми, при это никто не опасается за свою безопасность.