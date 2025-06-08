Отец Маска рассказал, что поразило его в России

Отец Илона Маска Эррол впервые в жизни посетил Москву и рассказал, что поразило его в столице, пишет АГН «Москва».
В первую очередь он обратил внимание на порядок и ухоженность города.
По его словам, многие здания в российской столице по своей архитектуре напомнили ему Античный Рим.
Также Маска-старшего удивило, что по паркам гуляет много матерей с детьми, при это никто не опасается за свою безопасность.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники