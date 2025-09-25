От звонков до каналов: платформа MAX бьет рекорды популярности

Популярность платформы MAX продолжает расти: в середине сентября число её пользователей превысило 35 миллионов. По словам главы VK Владимира Кириенко, платформа одинаково востребована как среди взрослой, так и среди молодой аудитории.

Особенно впечатляющий рост зафиксирован по числу звонков: ежедневно на платформе совершается около 15 миллионов звонков, что более чем в сто раз превышает показатель прошлого месяца.

Также существенно расширилась функциональность MAX.

Запущено открытое тестирование каналов. Создавать их могут авторы с аудиторией от 10 тысяч подписчиков, зарегистрированные в реестре Роскомнадзора. Пользователи могут подписываться на каналы, создавать папки и использовать реакции.

Внедрена двухфакторная аутентификация, которая повышает защиту аккаунтов и минимизирует риски мошенничества.

В нескольких регионах MAX начал тестировать цифровой идентификатор (Цифровой ID). Эта функция позволяет подтверждать личность без предъявления бумажных документов. Данные пользователя для цифрового ID проверяются через портал «Госуслуги».