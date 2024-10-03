От Рязанской области на службу в армию отправятся 700 срочников

700 срочников от 18 до 30 лет отправятся служить в армию до 31 декабря. Об осеннем призыве рассказал военный комиссар региона Олег Серкез в интервью ГТРК «Ока».

Серкез отметил, что треть срочников попадет в учебные части, где они получат военно-учетную специальность. Всего в ряды Вооружённых сил осенью и зимой 2024 года отправятся 133 тысячи новобранцев. По словам военном комиссара региона, срочники не будут участвовать в мероприятиях, связанных «со спецоперацией на новых территориях».

Что касается обжалований решения призывной комиссии, то теперь срочник может написать заявление в вышестоящую комиссию через МФЦ. Раньше приходилось обращаться в суд.

Повестки будут поступать в бумажном виде или заказным письмом.

Об особенностях призывной кампании 2024 мы рассказывали в этом материале.