Четверг, 3 октября, 2024

От Рязанской области на службу в армию отправятся 700 срочников

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

700 срочников от 18 до 30 лет отправятся служить в армию до 31 декабря. Об осеннем призыве рассказал военный комиссар региона Олег Серкез в интервью ГТРК «Ока».

Серкез отметил, что треть срочников попадет в учебные части, где они получат военно-учетную специальность. Всего в ряды Вооружённых сил осенью и зимой 2024 года отправятся 133 тысячи новобранцев. По словам военном комиссара региона, срочники не будут участвовать в мероприятиях, связанных «со спецоперацией на новых территориях».

Что касается обжалований решения призывной комиссии, то теперь срочник может написать заявление в вышестоящую комиссию через МФЦ. Раньше приходилось обращаться в суд.

Повестки будут поступать в бумажном виде или заказным письмом.

Об особенностях призывной кампании 2024 мы рассказывали в этом материале.

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани завершился сезон фонтанов

В Рязани будут судить женщину, которую обвиняют в мошенничестве на сумму более 2,2 миллионов рублей

В рязанском Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошел концерт ко Дню учителя

До какого возраста квадробинг является нормой, объяснила психолог Дугенцова

Академик Гинцбург предупредил о смертоносном вирусе, от которого нет ни вакцины, ни лекарств

В УЖК «Зелёный сад — мой дом» больше года работают кубинцы

В Солотче благоустроили сквер у памятника участникам Великой Отечественной войны

Россиянам рассказали, как разбогатеть в период высокой ставки ЦБ

Когда дадут отопление, рассказала эксперт Дураева

Прокуратура установила нарушения при содержании мест для сбора ТКО в Борках

Харатьян исполнит песни Жукова в драмеди «ВИА «Васильки»»

На Земле начинается трёхдневная мощная магнитная буря