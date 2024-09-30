Путин подписал указ об осеннем призыве 2024: когда он начнётся, сколько продлится, как накажут уклонистов

Президент России Владимир Путин подписал указ о старте осеннего призыва 2024. Десятки тысяч новобранцев по всей стране отправятся в ближайшие месяцы в армию. О том, когда начнётся осенний призыв, сколько продлится, кого призовут на службу в ВС РФ и какое наказание ждёт уклонистов, рассказывает 7info.

Когда начнётся осенний призыв 2024

В России осенний призыв ежегодно проходит в одно и то же время. Он начинается 1 октября и завершается 31 декабря. Аналогичная ситуация и в этом году. Согласно указу за подписью главы государства, призывная кампания начинается 1 октября 2024 года.

Важно помнить, что для ряда категорий граждан установлены другие сроки осеннего призыва. Так, для жителей сельской местности, которые заняты в уборочной кампании, призыв начнётся 15 октября. Не попадают под осенний призыв педагогические работники, их призывают на «срочку» весной. Для жителей районов Крайнего Севера и приравненной к ним местности осенний призыв стартует 1 ноября.

Кого призовут в осенний призыв 2024

В осенний призыв 2024 года повестки получат граждане РФ с 18 до 30 лет, не находящиеся в запасе и подлежащие призыву по федеральному законодательству. В рамках осенней кампании призыву подлежат 133 000 человек.

Решение о призыве того или иного гражданина будет приниматься на основании его состояния здоровья. Для оценки состояния призывников направляют на обязательную медкомиссию. Это медицинское освидетельствование, которое включает обследование несколькими специалистами разных профилей.

Врачи смотрят на общее состояние здоровья человека, фиксируют наличие тех или иных заболеваний. Далее даётся заключение.

Наказание за уклонение от срочной службы в 2024 году

За неявку в военкомат по повестке назначается штраф – от 10 до 30 тысяч рублей (раньше было от 500 до 3000 рублей), за несообщение в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учёбы, либо при переезде на новое место жительства – от 1000 до 5000 рублей.

Предусмотрены также штрафы и за несообщение о выезде из России на срок более шести месяцев – от 5000 до 15000 рублей. В случае уклонение от медкомиссии штраф будет варьироваться от 15000 – 20000 рублей.

Злостных уклонистов ждёт уголовное наказание: штраф до 200 тысяч рублей либо принудительные работы до 2 лет, либо арест до 6 месяцев, либо лишение свободы до двух лет

Штраф до 80 тысяч рублей либо обязательные работы до 480 часов, либо арест до шести месяцев назначается за уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы.

В отношении уклонистов также применяют ограничительные меры:

запрет на выезд из страны – с момента, когда повестка считается врученной;

ограничения на управление автомобилем, оформление кредита, регистрацию ИП, государственную регистрацию недвижимости – если не явиться по повестке в течение 20 дней без уважительной причины.

Какие повестки будут в осенний призыв 2024 — бумажные или электронные?

Рязанская область стала одним из трёх регионов России, в которых проводится проверка Единого реестра воинского учета. Также реестр теперь работает в Марий Эл и Саратовской области.

С помощью портала можно узнать, есть ли повестка на ваше имя. Повестку могут направить для прохождения медкомиссии, уточнения документов воинского учёта, прохождения призывной комиссии и отправки к месту службы.

По закону, после 7 дней размещения повести в Реестре она считается вручённой гражданину.

Вместе с тем реестр пока разрабатывается, и о масштабной рассылке электронных повесток по всей стране говорить не приходится. Призывники будут получать бумажные повестки.

Председатель комитета по обороне ГД РФ Андрей Картаполов анонсировал: с 1 января 2025 года реестр должен начать работать в полную силу.