От личинок комаров в Рязани обработают 28 водоемов

В Рязани проводится обработка городских водоемов от личинок комаров. Работы выполняет подрядчик Дирекции благоустройства.

Специальным микробиологическим препаратом «Ларвиоль», предназначенным для этих целей, обрабатывается водная поверхность около берега и прибрежная растительность. Средство воздействует на личинки комаров, но безопасно для людей, животных и птиц.

Всего в Рязани будет обработано 28 водоемов во всех районах города, в том числе на окраинах, в частности, в Голенчино, Соколовке, Никуличах, Солотче.

Ранее рязанцам пообещали всплеск активности комаров и мошек в ближайшие выходные.