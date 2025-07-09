От личинок комаров в Рязани обработают 28 водоемов

В Рязани проводится обработка городских водоемов от личинок комаров. Работы выполняет подрядчик Дирекции благоустройства.
Специальным микробиологическим препаратом «Ларвиоль», предназначенным для этих целей, обрабатывается водная поверхность около берега и прибрежная растительность. Средство воздействует на личинки комаров, но безопасно для людей, животных и птиц.
Всего в Рязани будет обработано 28 водоемов во всех районах города, в том числе на окраинах, в частности, в Голенчино, Соколовке, Никуличах, Солотче.
Ранее рязанцам пообещали всплеск активности комаров и мошек в ближайшие выходные.
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