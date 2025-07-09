Жителей Москвы, Подмосковья и ряда центральных регионов России, в том числе и Рязанской области, в ближайшие выходные ждёт всплеск активности комаров и мошек. Об этом, ссылаясь на специалистов, пишет SHOT.

Причиной станет сочетание тёплой погоды и осадков. По словам экспертов, насекомых станет значительно больше уже к 12–13 июля. Основной пик сезонного роста численности комаров ожидается в середине месяца — примерно с 19 июля и на две недели.

Как пояснил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, активность кровососов напрямую зависит от температуры и наличия водоёмов.

«Развитие личинки от яйца до взрослого состояния занимает около двух недель. Особенно хорошо они размножаются в стоячей воде — в лужах и заболоченных местах, где нет рыбы. При высокой температуре воды развитие идёт быстрее, и появляется новое поколение», — пояснил специалист.

Помимо Москвы и Московской области, увеличение численности комаров и мошек прогнозируется в Тверской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Ивановской, Ярославской, Липецкой и Новгородской областях.

Медики советуют в период пика активности кровососущих использовать защитные средства, носить закрытую одежду вблизи воды и ограничить время прогулок вблизи лесных и болотистых участков.