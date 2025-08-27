Оставшийся без лица россиянин помолодел после пластики в Краснодаре

Мужчина, который фактически остался без лица после падения на работе, рассказал, что помолодел после пластических процедур в больнице Краснодара, пишет КП .

Инцидент произошел в 2023 году. Тогда россиянин работал электрогазосварщиком на Аксайском мосту в Ростове-на-Дону. Однажды ночью он упал. Вскоре сотрудника уволили, хотя ему обещали оплатить лечение.

Мужчине диагностировали перелом костей черепа. Собрать лицо мужчины сумели врачи в Краснодаре.

«Сейчас меня практически ничего не беспокоит. Я очень благодарен врачам, что довели мою историю до благополучного исхода», — подчеркнул он.

Прокуратура Ростовской области передала материалы в Трудовую инспекцию, началось расследование.