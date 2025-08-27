Оставшийся без лица россиянин помолодел после пластики в Краснодаре

Мужчина, который фактически остался без лица после падения на работе, рассказал, что помолодел после пластических процедур в больнице Краснодара, пишет КП.
Инцидент произошел в 2023 году. Тогда россиянин работал электрогазосварщиком на Аксайском мосту в Ростове-на-Дону. Однажды ночью он упал. Вскоре сотрудника уволили, хотя ему обещали оплатить лечение.
Мужчине диагностировали перелом костей черепа. Собрать лицо мужчины сумели врачи в Краснодаре.
Прокуратура Ростовской области передала материалы в Трудовую инспекцию, началось расследование.