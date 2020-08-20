Николай Любимов: Важно создавать новые инструменты и условия для того, чтобы нашим экспортерам было комфортно работать

19 августа в рамках III форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» губернатор Николай Любимов встретился с экспортёрами региона.

Площадка форума объединила руководителей рязанских предприятий с высоким экспортным потенциалом. Их проинформировали о существующих в области мерах поддержки экспорта.

Настрой в совместной работе у нас очень серьезный: улучшать то, что уже действует, создавать новые инструменты и условия для того, чтобы экспортерам было комфортно работать на внешних рынках, выходить на них,– сказал глава региона.

Реклама

На встрече также присутствовала руководитель Российского экспортного центра Вероника Никишина. Она отметила, что в условиях пандемии коронавируса важно поддерживать связи с экспортёрами и разрабатывать необходимые меры поддержки бизнеса.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием международного сотрудничества и экспорта. О работе своих предприятий и развитии их экспортного потенциала проинформировали руководители АО «Русская кожа», Ассоциации производителей детских автокресел и колясок «Приоритет», ООО ЗВК «БЕРВЕЛ», ООО «Рельеф-Центр», компании Era Group.