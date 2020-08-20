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Николай Любимов: Важно создавать новые инструменты и условия для того, чтобы нашим экспортерам было комфортно работать

7info7

19 августа в рамках III форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» губернатор Николай Любимов встретился с экспортёрами региона.

Площадка форума объединила руководителей рязанских предприятий с высоким экспортным потенциалом. Их проинформировали о существующих в области мерах поддержки экспорта.

Настрой в совместной работе у нас очень серьезный: улучшать то, что уже действует, создавать новые инструменты и условия для того, чтобы экспортерам было комфортно работать на внешних рынках, выходить на них,– сказал глава региона.

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На встрече также присутствовала руководитель Российского экспортного центра Вероника Никишина. Она отметила, что в условиях пандемии коронавируса важно поддерживать связи с экспортёрами и разрабатывать необходимые меры поддержки бизнеса.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием международного сотрудничества и экспорта. О работе своих предприятий и развитии их экспортного потенциала проинформировали руководители АО «Русская кожа», Ассоциации производителей детских автокресел и колясок «Приоритет», ООО ЗВК «БЕРВЕЛ», ООО «Рельеф-Центр», компании Era Group.

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