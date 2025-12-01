В Рязанской области действует более 1500 волонтерских организаций

В Рязанской области действует более полутора тысяч волонтерских организаций, объединяющих свыше 105 тысяч добровольцев. Об этом сообщает администрация Рязани.



В этом году в Рязани прошел городской конкурс волонтерских отрядов под названием «Рязань – территория добра 2025». Цель мероприятия — выявить и поддержать волонтерские группы, чья работа способствует решению актуальных социальных проблем города, привлекает население к добровольческой деятельности, распространяет лучшие практики волонтерства и популяризирует волонтерские ценности среди детей и молодежи.



Конкурс «Рязань – территория добра» проводится с 2013 года и является муниципальным этапом регионального конкурса «Марафон добрых дел». В нем традиционно участвуют волонтерские отряды из школ, профессиональных образовательных учреждений и вузов Рязани.



В 2025 году на конкурс было подано 45 заявок. По итогам заочного этапа 27 отрядов прошли в очный тур. В каждую команду вошли командир, медиа-координатор и активный участник.



Очный этап конкурса включал четыре испытания:

творческую самопрезентацию «ДНК нашего отряда»;

интерактивную выставку «Ярмарка добрых практик»;

интеллектуальный баттл «PRO добро»;

кейс-чемпионат «Доброе решение».

Конкурсные задания были направлены на демонстрацию опыта реализации социальных инициатив, уровня развития волонтерских отрядов, их командного взаимодействия, креативности и способности принимать эффективные решения в сфере добровольчества.



Церемония подведения итогов конкурса и награждения победителей состоится 23 декабря 2025 года. Победителям и призерам вручат дипломы, специальные призы и предоставят экспертную, информационную и методическую поддержку от организаторов и партнеров.



Организаторы конкурса — управление образования и молодежной политики администрации Рязани, МБУДО «Центр детского творчества «Феникс» и Центр общественного развития «Добро.Центр города Рязани».