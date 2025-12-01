Новогодняя столица-2026
Понедельник, 1 декабря, 2025
1.5 C
Рязань
Органы властиАдминистрация

В Рязанской области действует более 1500 волонтерских организаций

Анастасия Мериакри

В Рязанской области действует более полутора тысяч волонтерских организаций, объединяющих свыше 105 тысяч добровольцев. Об этом сообщает администрация Рязани.

В этом году в Рязани прошел городской конкурс волонтерских отрядов под названием «Рязань – территория добра 2025». Цель мероприятия — выявить и поддержать волонтерские группы, чья работа способствует решению актуальных социальных проблем города, привлекает население к добровольческой деятельности, распространяет лучшие практики волонтерства и популяризирует волонтерские ценности среди детей и молодежи.

Конкурс «Рязань – территория добра» проводится с 2013 года и является муниципальным этапом регионального конкурса «Марафон добрых дел». В нем традиционно участвуют волонтерские отряды из школ, профессиональных образовательных учреждений и вузов Рязани.

В 2025 году на конкурс было подано 45 заявок. По итогам заочного этапа 27 отрядов прошли в очный тур. В каждую команду вошли командир, медиа-координатор и активный участник.

Очный этап конкурса включал четыре испытания:

  • творческую самопрезентацию «ДНК нашего отряда»;
  • интерактивную выставку «Ярмарка добрых практик»;
  • интеллектуальный баттл «PRO добро»;
  • кейс-чемпионат «Доброе решение».

Конкурсные задания были направлены на демонстрацию опыта реализации социальных инициатив, уровня развития волонтерских отрядов, их командного взаимодействия, креативности и способности принимать эффективные решения в сфере добровольчества.

Церемония подведения итогов конкурса и награждения победителей состоится 23 декабря 2025 года. Победителям и призерам вручат дипломы, специальные призы и предоставят экспертную, информационную и методическую поддержку от организаторов и партнеров.

Организаторы конкурса — управление образования и молодежной политики администрации Рязани, МБУДО «Центр детского творчества «Феникс» и Центр общественного развития «Добро.Центр города Рязани».

В Рязанской области действует более 1500 волонтерских организаций
В Рязанской области действует более 1500 волонтерских организаций
В Рязанской области действует более 1500 волонтерских организаций
В Рязанской области действует более 1500 волонтерских организаций
В Рязанской области действует более 1500 волонтерских организаций

Другие материалы рубрики

В центре «Авангард» Рязанской области военную подготовку прошли 400 студентов и школьников

Полицейские провели профориентационную лекцию для студентов РГУ им. Есенина

Около 1000 работ направили рязанские журналисты на конкурс «Хрустальный журавль»

17-летний житель Рязани перевоплотился в Niletto в шоу «Ярче звезд»

В Рязанской области расселено более 47 тысяч квадратных метров аварийного жилья — Павел Малков

Несколько крупных жилых комплексов строятся в Рязани

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Политика

Москва готовит кульминацию СВО: инсайдеры предсказали жёсткую развязку и «финальную схватку» с Западом

Инсайдеры уверены: украинский конфликт идёт к крайне жёсткому финалу, а мирные переговоры пока откладываются. Россия планирует закрепиться в ДНР, Киев готовит контрудары и делает ставку на большие геополитические сделки. 
Политика

В Госдуме назвали реального кандидата на место президента Украины вместо Зеленского

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. На фоне коррупционных скандалов и отставки Андрея Ермака позиции просроченного президента Украины слабеют. 
Новости кино и ТВ: обзоры сериалов, шоу и жизнь звезд

Умер актёр Вадим Смирнов — «фактурный бандит» из «Убойной силы» и «Антикиллера»

Умер 53‑летний актер Вадим Смирнов, известный по ролям бандитов и телохранителей вместе с братом-близнецом Дмитрием. Его смерть стала неожиданностью для коллег и зрителей — в сети звучат соболезнования и воспоминания.
Политика

Экстрасенс Панина предсказала неожиданный поворот СВО и рассказала, когда ждать финала

Экстрасенс Аделина Панина заявила, что СВО завершится уже к весне и мирные соглашения станут выгодны России. Но до этого Киев устроит ряд опасных провокаций. Вот что она предсказывает о финале конфликта.