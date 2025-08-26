Вторник, 26 августа, 2025
Организаторы КВН в Рязани разместили новую партию бесплатных билетов на предстоящие мероприятия

Валерия Мединская

У всех любителей хорошего юмора есть возможность сначала попасть на 1/4 финала Официальной рязанской лиги КВН (12+), а затем на музыкальный фестиваль «Поющий Косопуз» (12+). В нашем материале мы рассказываем, как это сделать. А пока сообщаем прекрасную новость: появилась новая партия бесплатных билетов на эти мероприятия.

Сами билеты доступны на сайте kassy.ru. Как ими можно воспользоваться: 28 августа в 19 часов вы приходите в Рязанский дворец молодёжи на Четвертьфинал Лиги. После завершения 1/4 финала на выходе из зала РДМ волонтёры обменяют ваш билет на новый на фестиваль «Поющий Косопуз». Так что обязательно сохраните билет до конца игры! Не пропустите главное юмористическое событие лета!

В рамках фестиваля традиционно будут учреждены награды участникам:

  • обладатели главных призов Фестиваля – «Поющих Косопузов» первой, второй и третьей степени;
  • лауреаты фестиваля;
  • победители в номинациях: «Мисс Голос» и «Мистер Голос» фестиваля,
  • «Лучшая шутка Фестиваля», «Лучший музыкальный номер» и «Самая поющая команда».

Отдельно будут учреждены призы от партнеров мероприятия. Кроме того, гостей ждёт выступление легендарной команды КВН «Уездный город».

Новости России

Сын альпинистки Наговицыной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Общество

Подтверждена гибель 28 человек на предприятии в Шиловском районе — Павел Малков

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.

Происшествия

Троих жителей Рязанской области мошенники развели на 4 миллиона рублей

По всем трём случаям возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полиция уже ведёт расследование, но вернуть деньги потерпевшим будет очень непросто.
Новости России

Бастрыкин дал поручение после обращения сына альпинистки Наговицыной

По факту произошедшего Следственный комитет уже начал процессуальную проверку. Исполнение поручения поставлено на личный контроль главы ведомства.
Новости России

Четыре больших православных праздника отмечает Церковь в сентябре

Эти дни имеют особое значение для верующих, так как связаны с важными библейскими событиями и почитанием святых
Кино и ТВ

Дарья Донцова станет первой гостьей нового сезона шоу «Секрет на миллион» на НТВ

Она поделится с телезрителями историей своей семьи и расскажет, как справляется с потерей любимого мужа.
Кино и ТВ

Актер из «Склифосовского» Алексей Аптовцев умер за неделю до юбилея

Российским зрителям он особенно запомнился по ролям в популярных сериалах, таких как «Солдаты», «Студенты», «Кремлёвские курсанты», «Склифосовский» и «Учитель в законе». 
Общество

Эксперт рассказал, как вырастут для рязанцев цены на продукты с началом осени

По словам Александра Панченко, управляющего партнёра Agro and Food Communications, рост цен затронет практически все категории товаров.
Власть и политика

Павел Малков: Каждый поддержанный проект направлен на комплексное благоустройство важных локаций в 6 городах Рязанской области

Глава региона напомнил, что недавно были подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
Происшествия

Режим ЧС отменён на территории Шиловского района

Соответствующее распоряжение подписал 25 августа губернатор Павел Малков. 