Пятница, 27 сентября, 2024

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в ЦФО и Рязанской области

Автор: Алексей Самохин

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Иллюстрация: meteoinfo.ru

В Рязанской области, как и практически на всей территории ЦФО, объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствует карта, опубликованная на сайте Гидрометцентра РФ. 

В регионах Центрального федерального округа сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Из-за сухой и ветреной погоды могут начаться лесные пожары. 

Синоптики также предупредили о сильном дожде с грозой и ветром, которые ожидаются в Тверской области 27 сентября. 28 сентября в Калужской, Ивановской областях дождь, ветер 15–20 м/с.

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