Опубликовано видео последствий страшного ДТП с двумя погибшими под Рязанью

Прокуратура Рязанской области опубликовала видео с последствиями серьёзного ДТП, в результате которого погибли два человека.

В Клепиковском районе Рязанской области на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» произошло смертельное ДТП. Авария случилась 23 мая около 14:40 на 428-м километре трассы, недалеко от деревни Кобылинка.

По предварительным данным, столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. За рулём «КамАЗа» находился 45-летний житель Сасова, за рулём «МАН» — 52-летний москвич. Третьим участником стал легковой «Хёндай Солярис», которым управлял 52-летний водитель из Касимова.

В результате ДТП оба водителя грузовых автомобилей скончались на месте от полученных травм. Водитель легкового автомобиля и его 16-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работала следственно-оперативная группа.

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва начата проверка. Надзор за ходом её проведения осуществляет прокуратура Клепиковского района.