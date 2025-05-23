В массовом ДТП в Рязанской области погибли водители двух фур

В пятницу, 23 мая, под Рязанью произошло ДТП с участием двух фур и легкового автомобиля. Госавтоинспекция региона сообщает о погибших и пострадавших в этой автокатастрофе.

Приблизительно в 14:40 на 428-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе Рязанской области столкнулись автомобиль «Камаз» под управлением 45-летнего жителя Сасова, грузовик «МАН» под управлением 52-летнего жителя Москвы и автомобиль «Хэндай Солярис». За рулём был 52-летний житель Касимова.

Сообщается о гибели водителей грузовых автомобилей. От полученных травм они ушли из жизни на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля, а также 16-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.