Опубликовано видео избиения подростков, которые три года насиловали девочку

В Сети опубликовано видео жестокого избиения двух подростков в селе Кескил в Якутии, пишет КП.

Ранее сообщалось, что молодых людей поймали и избили двух мальчиков 12 и 14 лет. По словам нападавших, дети признались, что на протяжении трех лет насиловали девятилетнюю девочку.

На кадрах в основном снята экзекуция над одним из подростков, хотя видно, что в крови оба. Мужчины назвали их «мусором земли».

«Вот вы дураки. Да ну на… Я тебя еще не избил хорошенько. Иди подерись с ними. … вы дураки. Семилетнего ребенка! Как так можно?» – возмутился один из организаторов расправы.

Сейчас подростков поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Следователи проводят проверку в отношении подозреваемых в насилии над девочкой.

С пострадавшей работают психологи. В отношении напавших на подростков молодых людей также ведется проверка.