Опубликовано видео ДТП в Рязанской области, в котором погибли два человека

В Михайловском районе Рязанской области произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

На 225-м километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись «Лада-Приора» и «ГАЗель». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Лада-Приора» погибли. На место происшествия выезжал прокурор Михайловского района Максим Просянников.

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва организована процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. Ход и результаты находятся на контроле прокуратуры Михайловского района.