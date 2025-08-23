Суббота, 23 августа, 2025
14.2 C
Рязань
Происшествия

Опубликовано видео ДТП в Рязанской области, в котором погибли два человека

Анастасия Мериакри

В Михайловском районе Рязанской области произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

На 225-м километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись «Лада-Приора» и «ГАЗель». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Лада-Приора» погибли. На место происшествия выезжал прокурор Михайловского района Максим Просянников.

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва организована процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. Ход и результаты находятся на контроле прокуратуры Михайловского района.

Самые читаемые материалы

Новости России

Певец Ярослав Евдокимов перед смертью пережил сильный стресс — «МК»

Уход из жизни певца Ярослава Евдокимова стал шоком для многих. Артист не рассказывал о проблемах со здоровьем, и лишь сейчас выяснилось, что причиной смерти стал рак легких.
Спорт

В Рязани ищут директора ледового дворца

Хоккейный клуб Рязань-ВДВ объявил конкурс на замещение должности директора ледового дворца. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте». 
Новости России

Военкор Коц рассказал, на чем погорел политолог Марков*

Политолог Сергей Марков*, вероятно, получал деньги от Баку за...
Происшествия

Угроза атаки БПЛА сохраняется в Рязанской области утром 22 августа

Сообщение о возможной атаке беспилотников пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 00:10. Затем в 04:57 пришло ещё одно сообщение о сохранении угрозы атаки БПЛА. 
Новости России

Россиянам назвали 5 лучших сервисов для бесплатных звонков вместо WhatsApp* и Telegram

Выбор бесплатных и удобных сервисов для онлайн-звонков сейчас настолько велик, что каждый сможет найти для себя подходящий вариант.

Последние новости

Новости мира

Mash: сын маньяка Чикатило оказался жив

Сын Андрея Чикатило Юрий не погиб в зоне спецоперации,...
Новости России

«Потери просто ад»: бомбовым ударом накрыты два батальона ВСУ в Краматорске

Российские военные нанесли удары по двум батальонным тактическим группам...
Спорт

Рязанский спортсмен Захар Петров стал четырехкратным чемпионом мира

Несмотря на то, что МСМК Захар Петров формально выступал без национальной символики, для всех болельщиков он был и остается представителем России, и его победа стала лучшим подарком к государственному празднику.
Новости России

Mash узнал детали задержания блогера Маркаряна, оскорблявшего бойцов СВО

Блогера Арсена Маркаряна поймали в Кубинке в Московской области,...
Общество

Рязанцы пожаловались на неработающие светофоры около гипермаркета «Глобус»

На Северной окружной около гипермаркета «Глобус» не работают светофоры для пешеходов и для автомобилистов.
Общество

Программа «ГЕРОИ62» набирает серьезные обороты — Павел Малков

Приветствуя участников встречи, Губернатор Павел Малков отметил, что запуск трека наставничества и стажировок – важная часть обучающей программы, в рамках которой участники проекта получат возможность попробовать себя в качестве управленца.
Спорт

Всероссийский фестиваль биатлона пройдет в Рязанской области

Соревнования пройдут в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин, достигших 18-летнего возраста и не имеющих спортивной квалификации.
Новости Касимова

Карин Кнайсль приняла гостей из Ирана в своем офисе в Касимове

Джонни Миллер взял у Карин Кнайсль интервью для иранского телеканала PressTV.