10.9 C
Рязань
Четверг, 14 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Опубликовано фото с места обнаружения трупа 15-летнего рязанца

7info

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Следственный комитет опубликовал фотографию с места обнаружения трупа 15-летнего рязанца, которого могли убить во время оккультного обряда.

Напомним, сообщение о пропаже жителя посёлка Учхоз Стенькино Рязанского района поступило 9 октября. После этого следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Труп парня нашли в 9 часов вечера 13 октября рядом с деревней Земенки рязанского района. Тело было присыпано землёй и мусором.

По подозрению в убийстве задержаны бывший отчим Романа 1969 года рождения и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения.

— По версии следствия смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Сейчас с задержанной парой работают следователи, решается вопрос о помещении их под стражу. Назначены необходимые экспертизы.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,721ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]