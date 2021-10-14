Опубликовано фото с места обнаружения трупа 15-летнего рязанца

Следственный комитет опубликовал фотографию с места обнаружения трупа 15-летнего рязанца, которого могли убить во время оккультного обряда.
Напомним, сообщение о пропаже жителя посёлка Учхоз Стенькино Рязанского района поступило 9 октября. После этого следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Труп парня нашли в 9 часов вечера 13 октября рядом с деревней Земенки рязанского района. Тело было присыпано землёй и мусором.
По подозрению в убийстве задержаны бывший отчим Романа 1969 года рождения и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения.
Сейчас с задержанной парой работают следователи, решается вопрос о помещении их под стражу. Назначены необходимые экспертизы.