Опубликовано фото с места обнаружения трупа 15-летнего рязанца

Следственный комитет опубликовал фотографию с места обнаружения трупа 15-летнего рязанца, которого могли убить во время оккультного обряда.

Напомним, сообщение о пропаже жителя посёлка Учхоз Стенькино Рязанского района поступило 9 октября. После этого следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Труп парня нашли в 9 часов вечера 13 октября рядом с деревней Земенки рязанского района. Тело было присыпано землёй и мусором.

По подозрению в убийстве задержаны бывший отчим Романа 1969 года рождения и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения.

— По версии следствия смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Сейчас с задержанной парой работают следователи, решается вопрос о помещении их под стражу. Назначены необходимые экспертизы.