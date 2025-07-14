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Культура и события

Опубликована программа празднования 60-летия музея-заповедника Сергея Есенина

Анастасия Мериакри

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина 26 июля отметит 60-летие со дня основания. Посетителей юбилея ждет интересная и насыщенная программа праздника с 12: 00 до 17:00.

В 12:00 на малой поэтической площадке пройдет творческая встреча с людьми, которые стояли у истоков становления музея-заповедника. Рядом с литературным музеем под открытым небом разместится выставка, посвященная развитию музея-заповедника, важным событиям и людям.

В течение всего дня будет звучать музейное радио, в котором вы услышите интервью с сотрудниками музея, поздравления и интересные факты. В 12:00 зеленая площадка в центре села станет игровой зоной для взрослых и детей, а также местом мастер-классов и фудкорта.

В течение дня в Константиновской школе все желающие смогут подписать на память открытку и освоить особый стиль рукописного письма – винтажную каллиграфию. В усадьбе родителей Сергея Есенина в 12:00 гостей ждет интерактивная площадка и дегустация блюд кухни Рязанского края от гастробара «Поэт» – «губёнки гречневой с грибами лесными и говяжьей голяшкою растомлённою».

В 13:00 состоится возложение цветов к памятнику поэту. Музыкальным подарком станет выступление ансамбля «Есенин-квартет».

В доме священника И.Я Смирнова, где во времена Сергея Есенина собиралась молодежь, гостям предложат сыграть в настольные игры: лото и бирюльки. В 13:30 и 14:30 пройдет музейная программа «Семья русского крестьянина». Запись в кассах музея-заповедника по приезду.

В усадьбе Лидии Ивановны Кашиной гостей ждут театральные зарисовки жизни и быта последней константиновской помещицы. Атмосферу барского дома дополнят усадебные игры: серсо, домино, боулинг, падающая башня, пазлы и другие.

В 13:30 начнется фортепианный концерт классической музыки в исполнении композитора Андрея Синецкого. В Каретном дворе в это же время торжественно откроется новая выставка «История музея: 1965 – 2025», где будут представлены фотографии и документы, которые показывают путь развития музея от маленького филиала до Государственного  музея-заповедника С.А. Есенина – одного из самых крупных литературно-мемориальных музеев России.

В 14:00 на главной сцене начнется торжественное открытие праздника, где состоится выступление ансамбля «Радуница» и награждение сотрудников музея-заповедника. В 15:00 музыкальным подарком юбилейного дня станет концерт Антона Ярославского в стиле jazz на главной сцене. Прозвучит классика советской песни в современных джазовых обработках. 

Недалеко от главной сцены вы сможете сделать запоминающийся кадр в ретро-стиле в течение праздника.

Возрастное ограничение 6+.

Опубликована программа празднования 60-летия музея-заповедника Сергея Есенина В течение всего дня будет звучать музейное радио, в котором вы услышите интервью с сотрудниками музея, поздравления и интересные факты. В 12:00 зеленая площадка в центре села станет игровой зоной для взрослых и детей, а также местом мастер-классов и фудкорта.

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